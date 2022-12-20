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Ради большой победы. Музыканты и разведчики вместе собирают на дроны-камикадзе

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Вторник 20 декабря 2022 10:41
Ради большой победы. Музыканты и разведчики вместе собирают на дроны-камикадзе Музыканты и разведчики вместе собирают на дроны-камикадзе (фото: Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Художники и военные объединяются, чтобы собрать средства на современные дроны-камикадзе, которые смогут уничтожать врага в глубоком тылу.

Об этом сообщил один из ее организаторов собрания, музыкант и основатель компании govor.production и благотворительной организации "Говор Хелп" Дмитрий Говоренко.

"Идея новой благотворительной акции возникла недавно. Фонд, где я являюсь одним из основателей, достаточно молодой и вырос по волонтерской инициативе после начала войны с Россией. Миссия фонда - помощь военным, а также тем, кто пострадал от войны в Украине. Сначала фонд помогал гражданскими продуктами, одеждой, медикаментами. Но впоследствии я и мои друзья поняли, что мы можем сделать больше", - рассказал Горовенко.

Идею музыканта первым поддержал блоггер Игорь Лаченков (Лачен). Его аудитория насчитывает более миллиона подписчиков.

К Говоренко и Лаченкову присоединились популярные украинские исполнители, среди которых Злата Огневич, Александр Кривошапко, Лия Ли, SKYLERR, Сергей Комаровский.

"Чтобы точно определить цель нашего сбора средств и необходимую сумму, мы обратились к военным. На нашу инициативу отозвалось Главное управление разведки Минобороны Украины", - добавляет Говоренко.

Чтобы украинские дроны уничтожали врага в тылу, артистам необходимо собрать 20 миллионов гривен, чтобы устроить большой хлопок на передовом. Все желающие могут присоединиться к художникам и разведчикам и перечислить любую сумму по следующим реквизитам:

  • На банке Моно
  • На номер карты Моно - 5375 4112 0234 6693
  • На карту ПриватБанка
  • На номер карты Приватбанка - 5169 3305 3014 291

Вся информация о закрытии сбора и передачи дронов будет транслироваться в Telegram-канале.

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