Затримання бойовиків ПВК "Вагнера": у Білорусі показали відео спецоперації

У Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнера" (ілюстративне фото: sputnik.by)

У Білорусі розкрили подробиці затримання російських найманців

У Білорусі затримали 32 бойовика російської ПВК "Вагнера", які згідно з даними правоохоронних органів прибули для дестабілізації обстановки перед виборами. Всього повідомляється про приїзд понад 200 таких найманців.

Інцидент викликав широкий резонанс. Мінськ заявив про посилення оперативного прикриття державних кордонів і вже викликав послів РФ для роз'яснень. Крім того, викликали також і посла України, адже 14 із затриманих бойовиків були помічені раніше на Донбасі в рядах окупантів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і зажадав від Росії пояснень.

Подробиці затримання бойовиків рано вранці 29 липня (під Мінськом 32 людини та ще один чоловік - на півдні країни) розповіли на телеканалі "Білорусь 1", повідомляє БЕЛТА.

Також опублікували відео, як вдалося провести операцію. Наголошується, що деякі з "вагнеровців" при затриманні намагалися апелювати до російського громадянства, а також до служби в минулому в різних силових відомствах РФ, як до основи непритягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності.

При цьому співробітники білоруських спецслужб роз'яснили цим фігурантам, що особи, які вчиняють правопорушення на території цієї держави, підлягають відповідальності згідно з чинними нормами законодавства Республіки Білорусь.

Було показано відео з камери спостереження з готелю IBB, куди група з 32 осіб заселилася вночі 25 липня. У чоловіків були 3 великі важкі валізи.

В ефірі також "Панорами" показали листування в месенджері, де бойовики домовлялися про спільний похід на вечерю, про час і місце вечірньої переклички.

"Представник групи "А" КДБ розповів в ефірі, що оперативно-бойовий захід планувався і проводився з урахуванням підтвердженої оперативної інформації про наявність у підозрюваних осіб реального досвіду участі у локальних збройних конфліктах", - йдеться в повідомленні.

Також в ефірі продемонстрували скани паспортів і фото їх затриманих власників.

Відео: У Білорусі розкрили подробиці затримання бойовиків ПВК "Вагнер"

В правоохоронних органах Білорусі заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі кожен росіянин мав по невеликій ручній поклажі та на всіх - три великих важких валізи, завантаження яких транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Після прибуття в Мінськ в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів і повинна була виселитися 25 липня, однак покинула готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою та одноманітним одягом у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію та оточення санаторію. Цієї ночі 32 людини силами групи "А" КДБ при підтримці ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще один чоловік був виявлений та затриманий на півдні країни. Повідомлялося, що стосовно зазначених осіб Слідчий комітет проводить перевірку.

Раніше ми писали про те, що затримані в Білорусі бойовики вбивали українців, і були названі імена бандитів.