"Навіщо нас хочуть убити?": Зеленська розчулила новим відео про дітей

До війни діти гралися з друзями та раділи життю. Однак, одного дня на Україну напала Росія та усе в них забрала.

"Вчишся у школі, ходиш у спортивну секцію чи на танці, записуєш ролики для TikTok, хвилюєшся перед іспитами, радієш канікулам, граєш на піаніно чи у футбол, малюєш, вивчаєш робототехніку чи програмування, любиш маму й тата, кота й собаку, чекаєш дня народження та літа, мрієш про братика чи сестричку, просто мрієш", - написала Зеленська.

Перша леді зазначила, що війна змінила мрії маленьких українців, зробила їх дорослими. Якщо раніше хтось хотів нову іграшку, то зараз хоче нарешті побачити свою маму.

Також вона наголосила, що українські жінки народжували дітей для миру, і тепер необхідно рятувати їх від війни.



"Коли падає перша бомба, ти не можеш у це повірити. "Навіщо нас хочуть убити?" – питаєш у мами в бомбосховищі. Мама плаче. Але найстрашніше, коли вона не відповідає. Сьогодні - День захисту дітей. І вперше цей захист - буквальний, зі зброєю в руках", - зворушила Зеленська.

Вся Україна зараз захищає свою державу, щоб діти не бачили бомбардувань і не знали, що таке війна.