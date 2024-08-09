8 веществ, стойкие пятна от которых крайне сложно отчистить
Мы каждый день используем множество веществ, но пятна от некоторых из них очень трудно удалить. Для каждого из них следует использовать свою стратегию и знать определенные секреты. Так пятна от каких 8 бытовых веществ сложнее всего удалить с одежды, пола и других вещей?
РБК-Украина (проект Styler) сделало инструкцию, как обращаться с каждым отдельным видом пятен и как отчистить от них свои вещи со ссылкой на исследование сайта Apartment Therapy.
Масло
Если у вас пятно от масла, вам повезло: масла животного и растительного происхождения легче удалить, поскольку их молекулы преимущественно триглицериды, легко эмульгирующиеся в стиральном порошке. Однако перед сушкой проверьте пятно - если оно не исчезло, тепло может закрепить пятно.
Для стойких пятен попробуйте предварительную обработку стиральным порошком или мылом, а затем постирайте в горячей воде с теплым полосканием.
Шоколад
Шоколад легче удалить, чем многие другие пятна, благодаря маслу какао, но какао-порошок делает пятно более сложным. Чтобы справиться с ним, соскребите как можно больше шоколада, обработайте пятно стиральным порошком или мылом и постирайте в холодной воде.
Избегайте использования соды, уксуса или лимонного сока, которые могут осложнить удаление.
Томатный соус
Томатный соус содержит каротиноиды, которые трудно удалить, поскольку они окисляются с течением времени.
Немедленно обработайте пятно стиральным порошком, а при его отсутствии используйте мыло, жидкость для мытья посуды или соду. Промойте холодной водой и постирайте в холодной или теплой воде с энзимным порошком. Для старых пятен сначала замочите в кислородном отбеливателе.
Кто из нас не упускал капли кетчупа, когда ел хот-дог? (фото: Freepik.com)
Макияж
Макияж может быть стойким, поскольку состоит из масел, восков и пигментов, которые способны действовать как постоянный краситель.
Немедленно удалите излишки макияжа и обработайте пятно спиртом. Затем промойте холодной водой и примените стиральный порошок с кислородным отбеливателем. Избегайте использования средств для снятия макияжа на основе растительного масла.
Чернила
Высохшие чернила могут быть очень трудными для удаления. Для начала обработайте пятно спиртом, затем промойте прохладной водой и повторите функцию. Если не удается, попробуйте старое молоко или смесь молока и уксуса. После этого постирайте вещь в теплой или холодной воде.
Краска
Большинство современных красок на водяной основе легче удалить до того, как они высохнут. Обработайте пятно спиртом, промойте прохладной водой и повторите функцию.
Для масляных красок примените тот же метод, но будьте готовы к тому, что удаление может быть сложнее после высыхания.
Красное вино
Красное вино содержит антины и таннины, которые быстро окисляются и могут закрепиться на ткани. Для быстрого реагирования смешайте перекись водорода с водой и нанесите на пятно, затем постирайте в холодной воде с энзимным порошком.
Если стиральная машина недоступна, используйте только перекись водорода и промойте холодной водой (фото: Freepik.com)
Кровь
Кровь состоит из окислительных компонентов, которые трудно удалить, особенно при высоких температурах.
Замочите свежее пятно в холодной воде, обработайте стиральным порошком или мылом и промойте. Для высохших пятен предварительно замочите в холодной воде с кислородным отбеливателем и энзимным порошком.
Ранее мы писали о шести вещах в доме, которые запрещено чистить отбеливателем и "Белизной".
Читайте также о 7 ошибках, очень вредных для поверхности, которые мы делаем при мытье полов.