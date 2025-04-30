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Забудьте о стрессе: топ-6 видов хобби, которые быстро успокаивают

Среда 30 апреля 2025 15:33
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Забудьте о стрессе: топ-6 видов хобби, которые быстро успокаивают Названы занятия, которые помогут быстро избавиться от стресса (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Определенные виды занятий могут улучшить психическое здоровье даже эффективнее медитации. Они способны снизить уровень стресса, повысить настроение и укрепить эмоциональное благополучие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опрос Jackson's Art.

Что известно

Психолог Деннис Релохо-Хауэлл сказал, что хобби играют решающую роль в психическом здоровье, предлагая ощущение цели и расслабление вне работы. Опрос показал, что искусство и ремесла могут быть мощным инструментом для улучшения психического здоровья.

Почти каждый, кто занимается художественными хобби, говорит, что это положительно повлияло на психическое здоровье.

"Бабушкины хобби" - это занятия, связанные со старшим поколением, которые обычно происходят офлайн и являются медленными, осознанными и творческими.

Наблюдается возрождение этих хобби, которые включают, но не ограничиваются, искусство, ремесла, вязание спицами, крючком, шитье, садоводство и выпечку. Они стали популярными среди молодого поколения благодаря своему эффекту снижения стресса и улучшения настроения.

Хобби играют решающую роль в психическом здоровье, предлагая расслабление, ощущение цели и возможность самовыражения. Занятие приятными делами вне работы помогает улучшить настроение, уменьшить стресс и способствовать ощущению достижения.

Какие занятия быстро успокаивают

Без хобби людям может быть трудно отключиться от давления, связанного с работой, что увеличивает риск выгорания и эмоционального стресса. В частности, хобби, связанные с искусством, являются мощными, поскольку они обеспечивают творческий выход для обработки эмоций и способствуют состоянию покоя, когда люди полностью погружаются в деятельность.

Это не только уменьшает тревожность и размышления, но и повышает самооценку и эмоциональную устойчивость. Повторяющийся характер определенных ремесел, таких как вязание или рисование, может иметь медитативный эффект и дополнительно поддерживать психическое благополучие.

Рисование или живопись природных объектов поощряет осознанность, позволяя художникам сосредоточиться на деталях и погрузиться в процесс, который может быть медитативным и успокаивающим.

Исследования также показывают, что искусство и ремесла лучше для вашего психического здоровья, чем медитация, причем 25% опрошенных обнаружили, что занятия искусством повышают эмоциональную ясность.

Полезные занятия для улучшения психического здоровья

Согласно опросу, назван перечень самых эффективных занятий, и их положительный процент влияния на психическое здоровье:

  • рисование - 59%
  • раскраски - 33%
  • живопись - 30%
  • текстильные изделия (вышивание, вязание спицами, крючком) - 28%
  • цифровое искусство - 23%
  • смешанная техника - 23%

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