Забудьте о стрессе: топ-6 видов хобби, которые быстро успокаивают
Определенные виды занятий могут улучшить психическое здоровье даже эффективнее медитации. Они способны снизить уровень стресса, повысить настроение и укрепить эмоциональное благополучие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опрос Jackson's Art.
Что известно
Психолог Деннис Релохо-Хауэлл сказал, что хобби играют решающую роль в психическом здоровье, предлагая ощущение цели и расслабление вне работы. Опрос показал, что искусство и ремесла могут быть мощным инструментом для улучшения психического здоровья.
Почти каждый, кто занимается художественными хобби, говорит, что это положительно повлияло на психическое здоровье.
"Бабушкины хобби" - это занятия, связанные со старшим поколением, которые обычно происходят офлайн и являются медленными, осознанными и творческими.
Наблюдается возрождение этих хобби, которые включают, но не ограничиваются, искусство, ремесла, вязание спицами, крючком, шитье, садоводство и выпечку. Они стали популярными среди молодого поколения благодаря своему эффекту снижения стресса и улучшения настроения.
Хобби играют решающую роль в психическом здоровье, предлагая расслабление, ощущение цели и возможность самовыражения. Занятие приятными делами вне работы помогает улучшить настроение, уменьшить стресс и способствовать ощущению достижения.
Какие занятия быстро успокаивают
Без хобби людям может быть трудно отключиться от давления, связанного с работой, что увеличивает риск выгорания и эмоционального стресса. В частности, хобби, связанные с искусством, являются мощными, поскольку они обеспечивают творческий выход для обработки эмоций и способствуют состоянию покоя, когда люди полностью погружаются в деятельность.
Это не только уменьшает тревожность и размышления, но и повышает самооценку и эмоциональную устойчивость. Повторяющийся характер определенных ремесел, таких как вязание или рисование, может иметь медитативный эффект и дополнительно поддерживать психическое благополучие.
Рисование или живопись природных объектов поощряет осознанность, позволяя художникам сосредоточиться на деталях и погрузиться в процесс, который может быть медитативным и успокаивающим.
Исследования также показывают, что искусство и ремесла лучше для вашего психического здоровья, чем медитация, причем 25% опрошенных обнаружили, что занятия искусством повышают эмоциональную ясность.
Полезные занятия для улучшения психического здоровья
Согласно опросу, назван перечень самых эффективных занятий, и их положительный процент влияния на психическое здоровье:
- рисование - 59%
- раскраски - 33%
- живопись - 30%
- текстильные изделия (вышивание, вязание спицами, крючком) - 28%
- цифровое искусство - 23%
- смешанная техника - 23%
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