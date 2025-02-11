Забудьте о шуме. 5 простых и надежных способов сделать ваш ноутбук тихим

Закройте ненужные фоновыми процессы

Когда ваш процессор (CPU) или графический процессор (GPU) работает с высокой нагрузкой, вентиляторы в ноутбуке начинают работать на полную мощность, чтобы охладить компоненты и предотвратить перегрев или возможное повреждение. Это абсолютно нормально при выполнении требовательных задач, таких как игры или видеомонтаж, так что в этих случаях беспокоиться не стоит.

Однако ненужные фоновые процессы могут увеличивать нагрузку на ваш ноутбук, заставляя вентиляторы работать сильнее, чем нужно. Чтобы справиться с этим, вы можете начать с того, чтобы выявить и закрыть ненужные процессы.

Если у вас ноутбук с Windows, вы можете закрыть лишние фоновыми процессы с помощью Диспетчера задач, где можно контролировать приложения, которые могут забрать слишком много ресурсов.

На MacBook вы можете сделать то же самое с помощью Монитора активности. Пользователи Linux также могут использовать несколько методов для завершения ненужных процессов.

Закройте ненужные фоновыми процессы (фото: MakeUseOf)

Используйте программы для регулировки кривой работы вентилятора

Если вентилятор ноутбука продолжает шуметь, вы можете вручную настроить его скорость с помощью стороннего приложения, но стоит учитывать, что это имеет свои недостатки.

Поскольку изменение кривой работы вентилятора влияет на охлаждение ноутбука, возможно, ваше устройство начнет замедлять работу процессора или графического процессора, чтобы предотвратить перегрев и защитить оборудование от повреждений.

Рекомендуется использовать программное обеспечение для регулировки кривой вентилятора только в том случае, если вы не используете ноутбук для задач, требующих высокой производительности, таких как видеомонтаж или рендеринг.

Если ваш ноутбук используется в основном для легких задач, таких как просмотр электронной почты и редактирование документов, настройка кривой вентилятора для снижения шума - подходящий вариант.

Существует множество приложений для управления вентиляторами для ноутбуков с Windows, но совместимость может значительно различаться в зависимости от производителя, так как у некоторых ноутбуков вентиляторы не могут быть настроены вручную.

Некоторые устройства, в частности игровые ноутбуки, также позволяют регулировать кривую вентилятора напрямую через BIOS, поэтому стоит проверить настройки перед использованием сторонних приложений.

Для MacBook вы можете настроить кривую вентилятора с помощью программы Macs Fan Control. Для ноутбуков на Linux можно использовать утилиту fancontrol для управления скоростью вентилятора.

Используйте программное обеспечение для настройки кривой вентилятора (фото: MakeUseOf)

Очистите вентиляторы ноутбука

Если вентиляторы вашего ноутбука постоянно шумят, это означает, что лэптоп постоянно перегревается. Пыль и волосы неизбежно скапливаются и снижают поток воздуха, заставляя вентиляторы работать чаще.

Уменьшение потока воздуха означает плохое рассеивание тепла, поэтому вам нужно физически очистить ноутбук, чтобы улучшить вентиляцию и, как следствие, улучшить рассеивание тепла.

Если ваш ноутбук все еще на гарантии, его открытие может привести к ее аннулированию. Кроме того, вы можете повредить компоненты, если не знаете, что делаете. Поэтому будьте осторожны или проконсультируйтесь с человеком, имеющим больший опыт.

Чтобы очистить вентиляторы ноутбука, вам понадобится баллон сжатого воздуха, щетка, отвертка и терпение для того, чтобы открыть ноутбук. Хотя вероятность повреждения низка, рекомендуется надеть антистатический браслет, чтобы избежать повреждения компонентов из-за статического электричества.

После того как вы откроете ноутбук, почистите вентиляторы, особенно если они забиты пылью. Используйте короткие порывы сжатого воздуха, чтобы удалить пыль, и аккуратно почистите лопасти вентилятора щеткой для удаления оставшихся загрязнений.

Пока ноутбук открыт, воспользуйтесь возможностью почистить вентиляционные отверстия и радиатор. Если вы столкнулись со стойкими загрязнениями, которые не удается удалить, немного изопропилового спирта поможет. Просто убедитесь, что область полностью высохла, прежде чем снова подключать ноутбук к питанию.

Очистите вентиляторы ноутбука (фото: MakeUseOf)

Замените вентилятор ноутбука

Если вентиляторы вашего ноутбука внезапно начали звучать по-другому и издают громкий дребезжащий или жужжащий шум, это сигнал о проблеме. Первым делом попробуйте почистить вентилятор и удалить весь мусор, который может его блокировать. Если после очистки шум не исчез, возможно, потребуется замена вентилятора.

Скорее всего, проблема связана с подшипниками вентилятора. Починить их можно, но это займет больше времени, чем просто купить и установить новый вентилятор.

Замена вентилятора не является сложной задачей, но она требует базовых навыков в ремонте ноутбуков. Хотя принцип работы вентиляторов одинаков для всех моделей, процедура замены может различаться в зависимости от производителя.

Кроме того, найти совместимый вентилятор для конкретной модели ноутбука может быть непросто. В редких случаях единственным вариантом ремонта будет обращение в официальный сервисный центр.

Замените вентилятор ноутбука (фото: MakeUseOf)

Замените термопасту

Термопаста - это специальное вещество, которое наносится между процессором (CPU) или видеочипом (GPU) и радиатором. Она заполняет мельчайшие зазоры, обеспечивая лучший контакт и более эффективный отвод тепла.

Если ваш ноутбук активно используется в течение нескольких лет, термопаста может высохнуть и перестать эффективно передавать тепло. Замена термопасты поможет улучшить охлаждение, но делать это самостоятельно стоит только в том случае, если у вас есть опыт работы с внутренними компонентами ноутбука. Если такого опыта нет, лучше обратиться в сервисный центр, где замену проведут специалисты.

После нанесения новой термопасты система охлаждения ноутбука будет работать эффективнее, а шум вентиляторов уменьшится.

Повторно нанесите термопасту (фото: MakeUseOf)

Обратитесь к специалисту

Если ни один из предложенных методов не помог или вы не хотите разбирать ноутбук самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр.

Перед тем как согласиться на ремонт, рекомендуется запросить предварительную оценку стоимости. Иногда можно найти более выгодное предложение в проверенных сторонних сервисных центрах, но качество ремонта может варьироваться, особенно если речь идет о MacBook, так как найти оригинальные запчасти для них сложно.