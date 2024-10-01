Какие приложения используют больше всего данных и тормозят iPhone: простой способ проверить

Ваш iPhone начал работать медленнее, а мобильный интернет уходит быстрее, чем обычно? Это может быть связано с тем, что некоторые приложения используют слишком много данных и ресурсов устройства. Не все программы работают одинаково: одни могут потреблять огромное количество трафика в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь активно.

О том, как проверить, какие приложения тормозят ваш iPhone и куда уходит трафик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Проверьте использование данных приложения на iPhone

Чтобы узнать, сколько данных используют ваши приложения на iOS, откройте "Настройки", затем нажмите "Мобильные данные". В самом верху у вас есть переключатель для включения или выключения мобильных данных - выключите его, и приложения не смогут выходить в Интернет, если вы не подключены к Wi-Fi. Однако звонки и сообщения будут работать.

Нажмите "Параметры мобильных данных", чтобы включить или выключить "Роуминг данных". Это влияет на доступ к мобильным данным, когда вы находитесь за пределами сети своего оператора (обычно, если вы за границей).

Вернувшись на экран "Мобильные данные", прокрутите вниз, чтобы увидеть, сколько мобильных данных и данных роуминга вы использовали в "текущем периоде" - это означает с тех пор, как вы последний раз вручную сбрасывали эти статистические данные.

Рядом с каждым установленным приложением указано, сколько данных оно загрузило сейчас или в определенный период. Вы заметите, что приложения, которые использовали больше всего данных, перечислены вверху. Используйте переключатели справа, чтобы заблокировать доступ к мобильным данным для определенных приложений.

Нажмите "Системные службы", чтобы увидеть использование данных для системы iOS, охватывая такую ​​активность, как push-уведомления и обновления программного обеспечения.

Прокрутите вниз до конца списка приложений, и вы увидите, когда были сброшены эти статистические данные об использовании данных. Если вы хотите сбросить их (например, чтобы отслеживать использование в течение дня или недели), нажмите "Сбросить статистику".

Вы также можете увидеть данные, которые используют различные сервисы iOS (фото: The Verge)

Включите режим экономии данных на iPhone

Помимо блокировки доступа отдельных приложений к мобильным данным или полного отключения его, на iOS есть еще одна опция, которую вы можете использовать для ограничения использования данных, когда вы находитесь вне зоны действия Wi-Fi: режим низкого потребления данных.

Apple говорит, что это приостанавливает автоматические обновления и "фоновые задачи", пока вы находитесь вне зоны действия Wi-Fi, хотя и не вдается в подробности о том, что это за фоновые задачи. Один из компромиссов, который конкретно упоминается, - это более низкая скорость передачи данных во время звонков FaceTime.

В настройках iOS нажмите "Мобильные данные", а затем "Параметры мобильных данных"

Нажмите "Режим данных", чтобы найти опцию "Режим низкого потребления данных"

Параметры, которые вы видите рядом с "Режим низкого потребления данных", будут варьироваться в зависимости от вашей сети. Например, вы можете увидеть опцию, позволяющую использовать больше данных на 5G, что означает, что ваш iPhone будет использовать более быстрое 5G-соединение через Wi-Fi, если оно доступно.

Не забывайте, что всегда есть авиарежим, если вы хотите убедиться, что приложения не передают никаких данных по сотовым сетям или Wi-Fi. Проведите пальцем вниз из верхнего правого угла экрана, чтобы открыть Центр управления, и затем нажмите на значок самолета, чтобы включить или отключить авиарежим.