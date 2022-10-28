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Забудьте о чипсах и бутербродах! Как питаться при постоянных отключениях света

Как питаться при отключениях света (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине начались принудительные отключения света из-за массовых обстрелов россиян энергетических объектов страны. Как же питаться, чтобы быть здоровым, если у вас в квартире постоянно отключают свет и нет возможности готовить привычную еду.

О правильном и сбалансированном питании рассказала в Facebook диетолог и єксперт по питанию Оксана Скиталинская.

Чего нужно избегать из еды при отключении света?

Во-первых, огромное количество быстрых углеводов ничем хорошим вам не "светит". Такое питание не возобновляет клетки организма и не дает вам силу. Не нужно есть чипсы, растворимые каши в пакетах и бутерброды на белом хлебе с колбасой, вафли, печенье.

Не нужно списывать на то, что у вас стресс и "вы будете есть все что хотите".

Для нормального функционирования организма, вам нужны жиры, белки, углеводы и витамины. Это поможет не "убить", а восстановить здоровье.

Что должно быть на кухне при "блэкауте"

Первое, что вы должны помнить - приготовление еды должно занимать минимум времени и она должна быть полезной. Старайтесь готовить очень быстро блюда, которые не требуют долгого приготовления.

На вашей тарелке должно быть три группы продуктов:

  • Белковые продукты (хотя бы раз в день, а в идеале два раза в день). Яйца, рыба, молочные продукты, морепродукты, птица, мясо, чечевица, грибы.
  • Зерновые. Это могут быть хлебцы, цельнозерновые крупы.
  • Овощи и фрукты, ягоды.
  • Жиры (орехи, семечки, масло).

Что закупить при отключениях света?

  • Крупы.
  • Картофель.
  • Квашеная капуста.
  • Овощи, фрукты, ягоды.
  • Сыр.
  • Грибы.
  • Бобовые.

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