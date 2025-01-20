Забудьте о Bluetooth. Что известно о Wi-Fi наушниках и когда они наконец-то выйдут

Технология называется XPAN, что расшифровывается как "расширенная личная сеть", и она использует Wi-Fi для передачи аудио без потерь с очень низкой задержкой. С Bluetooth приходится выбирать между самым высоким качеством и самой низкой задержкой, но XPAN заявляет, что может предложить оба этих параметра одновременно.

Система является частью технологии Snapdragon Sound - в частности, платформы Snapdragon S7 Gen 1 Sound - и это означает, что она не появится на iPhone или AirPods в ближайшее время: XPAN требует чипов Snapdragon как в телефоне/планшете, так и в наушниках.

Первые наушники с XPAN, как ожидалось, должны были появиться до конца 2024 года, но, конечно, этого не произошло. Однако новые продукты уже на подходе: Qualcomm подтвердила, что вместе с партнерами по аппаратному обеспечению она вскоре анонсирует новые наушники.

Какое качество звука предлагает XPAN?

XPAN обещает 24-битное/192 кГц аудио без потерь и утверждает, что потребление энергии для передачи без потерь на 96 кГц идентично энергопотреблению для Bluetooth-потока на той же частоте дискретизации.

24 бит/192 кГц - это очень высокое разрешение. Даже мощный аудиокодек LDAC достигает максимум 96 кГц, и хотя aptX Adaptive также способен на 96 кГц, качество варьируется в зависимости от силы сигнала (отсюда и "адаптивный" в названии). Его первое поколение было ограничено 24 бит/48 кГц, поэтому любые продукты первой генерации имеют такой же лимит.

По словам Qualcomm, новая система XPAN позволит вам свободно перемещаться по дому, не оставаясь рядом со своим смартфоном или планшетом. Если вы выйдете из зоны действия сети Wi-Fi и у вас будет с собой телефон, ваши наушники переключатся обратно на Bluetooth.

Основное преимущество заключается в качестве звука. Независимо от того, будет ли это аудио высокого разрешения, саундтрек из игры или просто телефонный звонок, наушники следующего поколения могут звучать так же хорошо, как и некоторые из лучших проводных наушников.