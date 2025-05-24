Забудьте про 10 тысяч шагов в день: ученые назвали новую норму

Что показало исследование по количеству шагов

В исследовании, которое длилось шесть лет и охватило более 85 000 участников, выявлено, что те, кто проходил 7 000 шагов в день, имели на 11% меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто проходил 5 000 шагов.

При 9 000 шагах риск снижался на 16%, но дальнейшее увеличение количества шагов не давало дополнительных преимуществ.

Исследование охватывало 13 типов рака, включая рак толстой кишки, прямой кишки и легких у мужчин, а также рак молочной железы, эндометрия, толстой кишки и легких у женщин. Результаты оставались стабильными даже после учета демографических, медицинских и поведенческих факторов, что свидетельствует о том, что именно физическая активность играет ключевую роль в снижении риска.

Имеет ли значение темп ходьбы?

Интересно, что темп ходьбы не имел существенного значения: как быстрая, так и медленная ходьба положительно влияли на здоровье. Главное - это общее количество движения в течение дня. Даже замена сидячего времени на легкую активность приносила пользу.

Эти выводы поддерживают существующие рекомендации по физической активности, которые советуют по крайней мере 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. В условиях роста уровня ожирения и малоподвижного образа жизни, особенно среди молодежи, увеличение ежедневной активности может стать эффективным способом снижения риска развития рака.

Американское онкологическое общество прогнозирует, что в 2025 году в США будет диагностировано более 2 миллионов новых случаев рака, а более 618 000 человек умрут от этой болезни. Это подчеркивает важность профилактических мер, таких как увеличение физической активности в повседневной жизни.