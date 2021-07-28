Замість занедбаної промзони: на Подолі з’явиться сучасний житловий район із виходом до Дніпра

На Подолі з’явиться прогресивний житловий район — " Новий Поділ ". Тут розмістяться житлові будинки, офісні простори, освітні установи, культурні центри та івент-простори, а також — громадська набережна та міський пляж.

"Новий Поділ" — це ревіталізація занедбаної промзони, яка тягнеться вздовж Дніпра. Уже майже 100 років Київ відрізаний від води промисловими будівлями й цехами, багато з яких не працюють десятиліттями. Тут немає громадських просторів і місць для прогулянок. "Новий Поділ" змінить ситуацію. Він стане місцем сили району — буде спрямовувати його в майбутнє, але водночас органічно інтегруватися в старий Поділ.

Розробляючи проєкт, автори враховували успішні закордонні приклади ревіталізації. "Новий Поділ" буде людиноцентричним: поверховість будівель становитиме не більше як 12 поверхів, а архітектура буде різноманітною та доброзичливою. Водночас до будь-якої точки району можна буде дістатися пішки.

"Ми приділили окрему увагу інтеграції нового району в старий Поділ, тому зберегли властиву йому квартальну забудову з візуальними й фізичними розривами. Середня поверховість, людський масштаб внутрішніх вулиць, відкритість і безбар’єрність, пішохідна набережна, підземний паркінг — необхідні атрибути щасливого та здорового життя як жителів і користувачів Нового Подолу, так і киян загалом", — зазначає архітектор і автор концепції проєкту Гриша Зотов.

"Новий Поділ" — це поліфункціональний район, розділений на 7 кварталів, із загальною площею понад 10 га. Тут побудують житлові (загальна площа - 115 500 м²), а також комерційні та офісні приміщення (91 800 м²) із приватними та громадськими терасами з краєвидом Дніпра. Крім того, у районі працюватимуть два дитячі садки, школа, культурний центр і концертний майданчик просто неба. Також тут облаштують доріжки й велодоріжки, футбольне поле, баскетбольний майданчик, тренажер для альпіністів і скейт-парк.

Місце сили "Нового Подолу" — набережна. Вона пролягатиме вздовж Дніпра на кілометр і стане повноцінним громадським простором для всіх жителів Києва. У процесі її створення автори проєкту враховували досвід Амстердама, Стокгольма, Копенгагена та інших європейських міст, розташованих біля води.

На набережній облаштують тераси та громадські простори, а вся територія буде озеленена десятками різних лугових трав, кущів і дерев. Тут працюватимуть кав’ярні, бари й ресторани, амфітеатр, човнова станція, а також прокат каяків. Крім того, поряд із набережною з’явиться міський пляж — єдиний у центрі Києва.