Запрет творчества россиян в Украине: Зеленский ответил на петицию

В Украине предложили запретить гражданам РФ осуществлять творческую профессиональную деятельность в нашей стране - соответствующая петиция была размещена на сайте президента, и документ набрал необходимое количество подписей. Так, глава государства отреагировал на инициативу.

Об этом говорится на вебсайте официального интернет-представительства президента Украины.

В чем суть петиции

Представители творческого сообщества в целях развития целостного и ценностного украинского культурного пространства, увеличения отечественного контента, призвали:

запретить гражданам РФ осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом;

запретить трансляцию любого теле- и киноконтента в эфирах украинских телеканалов с участием россиян и/или созданного на территории РФ;

ограничить на территории Украины распространение и продажу продуктов российской культуры (литературных произведений, представлений, художественных работ и т.п.).

А также принять законодательные меры по сохранению независимости украинского кинематографа от российского влияния, создать вместе с компетентными органами госвласти необходимые для этого принципы, механизмы, политики и процедуры.

"Учитывая преступления России против Украинского народа, мы не видим никакой возможности дальнейшего какого-либо сотрудничества в культурном, кино и театральном секторах, и наоборот видим необходимость увеличения украинского контента на телевидении, в театрах, на радио и в сфере кинематографа", - говорится в тексте петиции.

Автором документа №22/158830-эп является продюсер Ольга Клименко. Инициатива была размещена на сайте президента 15 августа, и в начале ноября собрала 25 588 голосов из 25 тысяч необходимых.

Что ответил президент

Глава государства Владимир Зеленский поддержал петицию, и поблагодарил всех приобщившихся к инициативе за активную гражданскую позицию.

"Российская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, совершающей открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности.

И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", - отметил президент.

Также Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать данные вопросы и "принять надлежащие меры реагирования".