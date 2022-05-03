У Києві фіксують випадки ботулізму: причина та симптоми

У Києві реєструють непоодинокі випадки ботулізму. Наразі в лікарні перебувають два пацієнти з цією хворобою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Так, зазначається, що причиною захворювання найчастіше є вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи овочів, а найчастіше - продуктів в’ялених чи копчених у домашніх умовах.

Симптоми захворювання

Серед первинних симптомів ботулізму в КМДА називають:

спрага,

сухість слизових оболонок,

відчуття "грудки" в горлі,

сильний головний біль,

запаморочення,

безсоння,

підвищення температури тіла.

"Це дуже небезпечна хвороба! На сьогодні у в одному зі столичних лікарняних закладів перебувають два пацієнти з таким діагнозом, їх стан досить складний. Тому дотримуйтеся правил приготування їжі, не вживайте її зіпсованою та не купуйте у сумнівних продавців. Ці правила збережуть вам здоров’я, а інколи й життя", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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