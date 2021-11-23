У Бердянську від ботулізму помер чоловік: у місті почали перевіряти ринки
Фото: у Бердянську від ботулізму помер чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Бердянську Запорізької області зареєстрували смерть чоловіка від ботулізму. У місті почалися перевірки ринків, де продають рибу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної Держпродспоживслужби.
За даними відомства, ботулізм виявили у подружньої пари ще минулого тижня. Жінка досі перебуває в лікарні.
За день до госпіталізації пара вживала в'ялену рибу, а саме, плотву і лящ, яку купили у приватних осіб на центральному ринку Бердянська.
Лабораторні дослідження виявили в зразках їжі і крові постраждалих ботулотоксин типу "Е".
Держпродспоживслужба зараз проводить позапланову перевірку ринку "Центральний" в Бердянську.