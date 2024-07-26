Появляются морщины и целлюлит: тренер назвал распространенную проблему, возникающую в организме

Лимфа играет ключевую роль в выведении токсинов, транспортировке питательных веществ и обеспечении работы иммунной системы. Если произошел застой лимфы и появились отеки, следует знать, что поможет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Что такое лимфостаз

Застой лимфы или лимфостаз - это накопление лимфы в тканях из-за того, что лимфатическая система не может эффективно ее транспортировать. А причины такого застоя могут быть разнообразными: от врожденных аномалий до онкозаболеваний.

Как определить, есть ли застой лимфы

Кроме кровяной системы в организме существует не менее важная лимфатическая система, от которой напрямую зависит состояние нашего здоровья и внешний вид.

Она выполняет функцию канализации (бактерии, вирусы, токсины, аллергены) - это все выводимое ею, а также лишняя вода.

Если же в организме застой лимфы, то все эти токсины начинают отравлять организм. От этого также страдают внутренние органы: печень, сердце, почки.

К тому же становится легче заболеть, лимфа хуже справляется с вирусами, а иммунная система ослабляется. Аллергические заболевания тоже не редкость.

Первый признак застоя лимфы - это отеки утром, мешки под глазами, опухшее лицо, следы от носков оставляют, пальцы отекают.

Второй признак - это состояние кожи, а именно появляются высыпания и морщины.

Третий признак - это увеличенные лимфоузлы: под мышками, в паху, шейные, за ушами и тд.

По словам эксперта, это означает, что в организме присутствует воспалительный процесс.

Последний признак - это лишний вес и целлюлит.

Кто в зоне риска

В первую очередь, все, кто ведет малоподвижный образ жизни: сидячая работа, лежание на диване, мало ходьбы и отсутствие тренировок. Любители сладкого, копченого, колбас, то есть полуфабрикатов, содержащих множество консервантов и усилителей вкуса.

В зоне риска даже люди, которые переедают полезной пищей. Важно знать, что где есть ожирение - там и целлюлит, а где целлюлит там и плохая циркуляция крови и работа лимфы.

Как улучшить работу лимфы

Начните больше двигаться, для начала ходите минимум 10 000 шагов в день, это займет около 1,5 часа.

В отличие от крови, циркулирующей благодаря сердцу, лимфа не имеет насоса. Поэтому лимфатическая жидкость циркулирует только в одном направлении снизу вверх и благодаря сокращению мышц.

Тренер советует пить достаточно чистую воду. Нужно ориентироваться по двум показателям, а именно жажда и цвет мочи, чтобы была прозрачна.

Также следует соблюдать "чистое питание" - питайтесь натуральными свежими продуктами, а не полуфабрикатами, которые стоят втрое дороже.