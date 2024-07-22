Появляется сыпь на губах: какая распространенная инфекция часто возникает у людей

Многие люди на планете уже слышали о вирусе простого герпеса. Около 67% населения инфицированы этим вирусом. Как оказалось, избавиться от него навсегда нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Как проявляется инфекция

У детей первичная инфекция обычно проявляется гингивостоматитом - воспалением десен и губ. В то же время может присутствовать лихорадка и поражение полости рта, что в дальнейшем могут вызвать кратковременные сложности во время питья и глотания в целом.

У взрослых первый эпизод проявляется как тяжелый фарингит (воспаление горла) с лихорадкой и увеличением лимфатических узлов.

Знакомый большинству лабиальный герпес (поражение на губах) чаще всего свидетельствует о реактивации вируса. Однако не всегда сыпь на губах - это герпес.

У большинства пациентов за 24 часа до появления поражений на губах развиваются продромальные симптомы в области губ, таких как боль, жжение, покалывание и зуд.

Можно ли избавиться навсегда

Самая большая проблема с герпесом - это замкнутый круг возвращения его проявлений.

Следует принять тот факт, что после перенесенного эпизода острой инфекции герпес остается на всю жизнь. Вирус скрывается в нервных ганглиях и при определенных условиях может давать о себе знать посредством рецидивов.

Факторы, ускоряющие рецидив:

иммунодефицит вследствие серьезной болезни или ее лечения

стресс

воздействие солнечного света

менструация

некоторые стоматологические и косметологические процедуры

лихорадка из-за обычного недомогания

Постоянные рецидивы высыпаний нуждаются в дополнительных обследованиях. И наиболее эффективно исследование выделений из везикул методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), который точно подтвердит или опровергнет природу жалоб.

Как лечить

Частота рецидивов зависит исключительно от факторов, провоцирующих новые эпизоды высыпаний на губах и других участках.

Для лечения существуют единственные эффективные препараты - ацикловир и его производные (валацикловир и фамцикловир). Курс и дозировка достаточно индивидуальны, поэтому прежде всего следует согласовать эти вопросы с врачом.

Можно ли использовать противовирусные мази

Нанесение мазей может даже провоцировать новые рецидивы или участить их. Препараты в виде инъекций или таблеток попадают в кровоток и способны ингибировать вирус в тех местах, где он наиболее активен.

При наличии частых рецидивов обязательно следует обратиться к врачу, чтобы подобрать эффективный курс противовирусной терапии. В некоторых случаях курс может занять до 6 месяцев или даже дольше.

Основная общая задача врача и пациента - максимально угнетить вирус и уменьшить действия факторов, провоцирующих рецидивы.