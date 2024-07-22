З'являється висипання на губах: яка поширена інфекція часто виникає у людей

Багато людей на планеті вже чули про вірус простого герпесу. Близько 67% населення інфіковані цим вірусом. Як виявилось, позбутися назавжди його не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Як проявляється інфекція

У дітей первинна інфекція зазвичай проявляється гінгівостоматитом - запаленням ясен і губ. Водночас може бути присутня лихоманка та ураження ротової порожнини, що надалі можуть спричинити короткочасні складнощі під час пиття й ковтання загалом.

У дорослих перший епізод проявляється як важкий фарингіт (запалення горла) із лихоманкою та збільшенням лімфатичних вузлів.

Знайомий більшості лабіальний герпес (ураження на губах) найчастіше свідчить про реактивацію вірусу. Проте не завжди висипання на губах - це герпес.

У більшості пацієнтів за 24 години до появи уражень на губах розвиваються продромальні симптоми в області губ, як-от біль, печіння, поколювання та свербіж.

Чи можна позбутися назавжди

Найбільша проблема з герпесом - це замкнене коло повернення його проявів.

Треба прийняти той факт, що після перенесеного епізоду гострої інфекції герпес залишається на все життя. Вірус ховається у нервових гангліях і за певних умов може давати про себе знати у вигляді рецидивів.

Фактори, що прискорюють рецидив:

імунодефіцит унаслідок серйозної хвороби або її лікування

стрес

вплив сонячного світла

менструація

деякі стоматологічні та косметологічні процедури

лихоманка через звичайне нездужання

Постійні рецидиви висипань потребують додаткових обстежень. І найбільш ефективним є дослідження виділень із везикул методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція), який точно підтвердить або спростує природу скарг.

Як лікувати

Частота рецидивів залежить виключно від факторів, які провокують нові епізоди висипань на губах та інших ділянках.

Для лікування існують єдині ефективні препарати - ацикловір та його похідні (валацикловір та фамцикловір). Курс та дозування є досить індивідуальними, тому передусім слід узгодити ці питання з лікарем.

Чи можна використовувати противірусні мазі

Нанесення мазей може навіть провокувати нові рецидиви або робити їх частішими. Натомість препарати у вигляді ін’єкцій або пігулок потрапляють у кровотік та здатні пригнічувати вірус у тих місцях, де він найбільш активний.

За наявності частих рецидивів обовʼязково потрібно звернутися до лікаря, аби підібрати ефективний курс противірусної терапії. У деяких випадках курс може тривати до 6 місяців або навіть довше.

Основна спільна задача лікаря й пацієнта - максимально пригнітити вірус та зменшити дії факторів, які провокують рецидиви.