Какие напитки можно давать детям, а какие строго запрещены: диетолог разложил все по полочкам

Предложить здоровые, но привлекательные напитки для детей может быть столь же сложно, как убедить их есть полезные продукты. Большинство детей испытывают слабость к сладкому и часто просят именно такие напитки. Однако способствовать здоровому выбору чрезвычайно важно для общего здоровья детей и подростков.

Какие напитки полезны для детей, а какие вредны, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какие напитки самые полезные для детей

Вода является ключевым напитком для здоровья ребенка, поскольку она важна для многих жизненных процессов в организме, таких как регулировка температуры и поддержка клеток и органов. Поскольку дети имеют более высокий уровень метаболизма и быстро растут, их потребность в воде особенно велика.

Вода является калорийно-нейтральным напитком, поэтому выпив ее, ребенок не будет отказываться от еды. Потребность в достаточном количестве воды связана со здоровым весом тела, снижением риска кариеса и улучшением функций мозга.

Чтобы сделать воду более привлекательной, не добавляя лишнего сахара и калорий, можно приправить ее свежими фруктами и травами. Например, комбинации ананаса и мяты, огурца и арбуза, черники и малины или клубники и лимона могут представлять интересные варианты. Вовлечение ребенка в процесс добавления ингредиентов также может повысить интерес к воде.

Кокосовая вода, несмотря на наличие калорий и сахара, является более здравым выбором по сравнению со сладкими газированными напитками. Она содержит много полезных веществ, таких как витамин C, магний и калий, особенно важные для детей. Кроме того, она является источником электролитов, которые теряются во время физических нагрузок, и может быть полезна для детей во время заболевания или восстановления после обезвоживания.

При выборе кокосовой воды принципиально пристально читать этикетку, так как некие продукты содержат добавленный сахар и искусственные ароматизаторы. Лучшим выбором для детей является натуральная несладкая кокосовая вода.

Это отличный способ включить в рацион ребенка фрукты, овощи и другие полезные продукты. Хотя некоторые готовые полосы содержат сахар, домашние варианты, если они содержат питательные ингредиенты, являются отличным выбором для детей, особенно тех, кто привередлив в пище.

Смузи может быть особенно полезен родителям, которые следят за питанием своих детей. Такие вкусовые комбинации, как капуста и ананас, шпинат и черника, персик и цветная капуста, клубника и свекла могут быть интересны для малыша. Чтобы приготовить смузи, смешайте ингредиенты с молоком или растительным молоком и добавьте полезные добавки, такие как семена конопли, какао-порошок, несладкий кокос, авокадо или молотые семена льна.

Лучше всего делать смузи дома, поскольку покупные варианты часто содержат добавленный сахар. Поскольку смузи может быть калорийным, лучше подавать его в качестве перекуса или вместе с небольшой порцией пищи.

Обычное молоко содержит множество питательных веществ, необходимых для роста и развития детей, таких как белок, кальций, фосфор и магний. Молоко может быть обогащенным витамином D, который важен для здоровья костей.

Для детей помладше молоко с высшим содержанием жира может быть более полезным, поскольку жир необходим для развития мозга и общего роста организма. Однако следует помнить, что дети больше нуждаются в жире, чем взрослые, из-за более быстрого метаболизма.

Помните, что некоторые дети могут обладать непереносимостью молока. Если у вашего ребенка есть признаки непереносимости, в том числе вздутие живота, диарея, газы или кожная сыпь, проконсультируйтесь с педиатром.

Травяные чаи, такие как лемонграсс, мята, ройбуш и ромашка, могут стать прекрасной альтернативой сладким напиткам, поскольку они не содержат кофеина и имеют приятный вкус.

Кроме того, травяные чаи обладают питательными свойствами и могут способствовать облегчению состояния детей, особенно болеющих или переживающих тревогу. К примеру, чаи из ромашки и лемонграса используются издавна для успокоения. Ромашка также известна своими свойствами облегчения симптомов, таких как тошнота, газообразование, диарея и плохое пищеварение, как у детей, так и у взрослых.

Исследования показывают, что ромашка обладает противовоспалительными свойствами и помогает снизить симптомы, связанные с воспалением кишечника.

Следует помнить, что хотя некоторые травяные чаи считаются безопасными для детей, важно перед употреблением проконсультироваться с педиатром. Травяные чаи не подходят для новорожденных. Кроме того, эти напитки нужно подавать при безопасной температуре во избежание ожогов у ребенка.

Какие напитки следует ограничить

Иногда дети могут наслаждаться сладкими напитками, но их следует употреблять с осторожностью. Частое употребление сладких напитков может привести к ожирению и кариесу у детей.

Сладкие напитки

Рекомендуется ограничить употребление напитков с добавленным сахаром для детей: сладкая газировка, спортивные напитки, сладкое молоко и сладкий чай. Например, 350 мл обычной Cola содержит 39 граммов сахара, что эквивалентно почти 10 чайным ложкам. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует детям от 2 до 18 лет потреблять не более 6 чайных ложек (25 граммов) сахара в день.

Подслащенные напитки связаны с повышенным риском диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, употребление большого количества сладких напитков способствует набору веса и развитию кариеса у детей, поскольку многие из них содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Сок

Чрезмерное потребление фруктового сока увеличивает риск ожирения у детей. Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление фруктового сока связано с чрезмерным набором веса у младшего возраста. Профессиональные ассоциации рекомендуют ограничить употребление сока до 120-150 мл в день для детей 1–6 лет и до 150–200 мл в день для детей 7-18 лет. Для новорожденных до одного года следует полностью избегать сока.

Поскольку фруктовому соку не присуще содержание сытной клетчатки, присутствующей в целых свежих фруктах, дети легко могут выпить его слишком много. Лучше всего предлагать детям целые фрукты вместо сока.

Напитки с кофеином

Многие дети потребляют напитки с кофеином, такие как газировка, кофе и энергетические напитки, которые могут негативно влиять на их здоровье. Кофеин может вызвать нервное возбуждение, учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление, беспокойство и нарушение сна у детей. Детские организации здравоохранения рекомендуют ограничивать потребление кофеина до 85–100 мг в день для детей старше 12 лет и полностью избегать его детей до 12 лет. Также следует ограничить потребление энергетических напитков, которые могут содержать более 100 мг кофеина на порцию (350 мл).