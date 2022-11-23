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Появился прогноз погоды на зиму: когда ожидается сильный снег и морозы

Какая будет погода зимой 2022-2023 (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой 2022-2023 и стоит ли готовиться к сильным морозам и снегопадам.

Об этом сообщают Vеsti.

Какая будет погода этой зимой

Зима 2022-2023 не будет холоднее, чем в прошлом году. В декабре сильные морозы не прогнозируют, однако предполагаются дожди. Новый год и Рождество снегопадов и морозов также не ожидают.

Сильный холод прогнозируют в конце января и в феврале. До этого предполагают слабые морозы и мокрый снег.

В декабре средняя температура воздуха будет колебаться от -1...-2 до +3°С и выше. На значительной территории страны температура может быть плюсовой - от 0 до +3°С.

В январе средняя температура от +1...+2°С, на юге страны до -2...-3°С на северо-востоке и востоке.

В феврале средняя температура воздуха будет колебаться от +2°С на юге до -2°С - на северо-востоке.

Ранее европейские метеорологи сообщали, что в Украине и вообще в Европе зимой 2022-2023 снега будет меньше обычного. Аномально высокие температуры не прогнозируют.

Народный синоптик Леонид Горбань также предсказывает теплую зиму

По его прогнозам, декабрь будет относительно мягким и теплым. С 6 числа ударят небольшие морозы, возможен снег, но с 12 числа потеплеет. На Новый год возможен мокрый снег с оттепелью.

В январе прогнозирует стойкие морозы с небольшими послаблениями 5-6, 14-15, 27-28 января. Часто будет идти мокрый снег. С 25 января начнутся снегопады.

После 4 февраля похолодает. С 6 до 12 возможно потепление, оттепель и снег. С 18 февраля вернутся сильные морозы, которые продержатся почти до середины марта.

Раньше мы рассказывали о том, какие шапки будут в моде этой зимой.

Читайте также о том, какой будет мода зимы 2022-2023 годов.

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