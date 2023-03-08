Появился Музей фрагментов войны. Смотрите, какие там экспонаты (фото и видео)

В Украине создали Музей фрагментов войны, где зафиксированы бесценные артефакты, хранящие воспоминания российско-украинской войны. 300 историй украинской несокрушимости "застыли" в прозрачных кубах.

Как посмотреть экспонаты и какие именно там есть артефакты - смотрите в нашем материале .

Что известно о Музее фрагментов войны

Идея проекта возникла после начала войны, которая кардинально изменила жизнь большинства и побуждала к поиску новой деятельности.

Желание команды быть полезным и соединить технологическую и культурную сферы создало один из вариантов фиксирования военных действий таким художественным способом.

"В одном месте уникальным образом собраны предметы с историями 300 человек и мест Украины, которые пережили ужасы войны. Каждый из этих предметов мы заливаем в смолу. Готовый арт-объект мы продаем на аукционе, чтобы собрать средства на помощь пострадавшим детям", - говорит соучредитель музея Андрей.

Сейчас музей существует в формате онлайн-платформы, на которой будут представлены все 300 артефактов. Это обеспечит впечатляющий и интерактивный опыт навигации виртуальными галереями, просмотра изображений артефактов в высоком разрешении и доступа к подробным историям, стоящим за каждым произведением искусства.

К слову, каждый, кто купит куб, не только сделает донат и получит арт-объект, но и доступ к эмоциям и опыту, связанным с фрагментами.

Цель команды - собрать от 1 до 10 миллионов долларов в поддержку детей погибших воинов и жителей регионов, пострадавших от войны. Все вырученные средства будут направлены на поддержку трех фондов гуманитарной помощи:

Патронатная служба Азова (SupportAzov)

Фонд поддержки семей погибших защитников Мариуполя (AzovStal Families)

Фонд предоставления психологической помощи и реабилитации детям (Voices of Children)

Какие экспонаты представлены в музее

Здесь можно увидеть и приобрести в частности фрагмент стула с Черниговского футбольного стадиона, детскую игрушку, найденную по прилету российской ракеты на детскую площадку в самом центре Киева, обломок уничтоженного самолета "Мрія". Все они застыли в прозрачных кубах, как в воздухе.

Экспонаты из Музея фрагментов войны (фото: The War Fragments Museum)

Каждый артефакт, кроме уникальных историй, несет также глубинные смыслы. Организаторам важно сохранить голоса пострадавших от войны людей, создать возможность потрогать объекты физически и эмоционально, передать опыт и сохранить доказательства трагических событий.

Все кубы объединены общей идеей - раскрыть феномен устойчивости украинцев.