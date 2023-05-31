Появится блеск и ускорится рост: как выбрать качественное масло для волос

Польза масел

Эксперт говорит, что масла для волос обладают многими полезными свойствами, среди них:

ускоряют рост;

улучшают структуру волос;

увеличивается плотность;

придают блеск и сияние локонам.

Как выбрать

Для того, чтобы масло принесло как можно больше пользы для волос, его нужно наносить на сухие волосы. Также не нужно применять большое количество средства на кожу головы, это придаст жирности.

Кокосовое масло

Оно идеально подойдет обладательницам сухих, ломких и секущихся кончиков волос. Кокосовое масло отлично увлажняет, насыщает и укрепляет локоны за короткий срок.

Касторовое масло

Такое масло делает волосы более шелковистыми и блестящими, а также защищает от обезжиривания кожи головы и появления перхоти.

По словам специалиста, девушкам, желающим ускорить рост волос, а также желающим избавиться от сухих и поврежденных локонов, нужно 2-3 раза в неделю делать маски на основе касторового масла.

Репейное масло

Ускорить и укрепить волосы поможет репейное масло. Оно отлично оздоравливает волосы от корней, продолжает фазу их роста, питает и помогает нормализовать функции сальных желез.

Оливковое масло

Придать волосам здоровый блеск, сделать них более гладкими и блестящими поможет оливковое масло.

Аргановое масло

Чтобы улучшить рост волос и придать ему блеск, используйте аргановое масло. Такое средство сделает поврежденные волосы более мягкими, эластичными и блестящими.