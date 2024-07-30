Появились раньше картошки: когда и как в Украину попали арбузы

По словам биолога, первым направлением селекции арбузов был отбор ради потребления съедобных семян. Он советует потреблять арбузы вместе с семенами, чтобы почувствовать их ореховый вкус.

"В детстве мне тысячу раз говорили, что нельзя допустить, чтобы семена попали внутрь твоего организма, но первоначально арбуз выращивали ради съедобных семян. Если семена не слишком крупные, как у некоторых разновидностей, я всегда рекомендую употреблять арбуз именно с семенами и ощущать разнообразный ореховый привкус. Практики употребления семян существуют и сейчас на территории Южной Азии и в некоторых других уголках мира. Часто даже это ритуальные практики, связанные с празднованием, например, Восточного Нового года", - отмечает ученый.

Он добавил, что хоть арбуз и выращивали ради употребления семян, впоследствии была найдена очень интересная фреска. На ней изображены лежащие на столе продукты, и там можно увидеть четко выраженный арбуз продолговатой формы с типичным рисунком чередования полос.

"Он там лежит среди других десертных фруктов, то есть рядом с виноградом и другими явно сладкими продуктами. И это склоняет к мысли, что вполне возможно, что довольно давно уже существовали более сладкие разновидности этого продукта. Поэтому арбуз разнообразен и сейчас в диких популяциях и, очевидно, был очень разнообразен и в прошлом", - говорит Коваленко.

Попадание арбузов на территорию Украины произошло значительно раньше попадания картофеля и американских растений, поскольку такие африканские пути связи возникли значительно раньше.

По некоторым данным, в Западную Европу арбузы были завезены в эпоху крестовых походов. А на территорию Руси они попали с территории хазарского каганата в XII-XVI веках.

"Точно сложно сказать, какой именно век, то есть, очевидно, в 10-11 веке большая часть жителей Руси вряд ли знала, что такое арбуз. Но эта связь возможно существовала на уровне греческих колоний, через которые, в частности, попадали, например, свекла и некоторые другие растения, которые имели южный путь распространения на территорию Украины", - добавляет биолог.

Растение, которое он имеет в виду - это представитель рода лагенария, его еще иногда называют бутылочной тыквой или тыквой.

"Это та тыква, которая имеет достаточно твердую оболочку в зрелом состоянии. В молодом виде она больше напоминает какой-то кабачок. И, очевидно, древнее использование слова кабачок касалось именно этого растения, а вовсе не того кабачка, который мы сейчас кабачком называем, потому что как отдельная разновидность она возникла тоже недавно. Поэтому, все, что касалось попадания тыквы из Америки, касалось, очевидно, именно лагенарии", - объясняет ученый.

А вот насыщенный сладкий вкус арбуза, в том числе и херсонский, получил благодаря несколько сотен лет селекции. А еще помогла украинская земля. Поэтому они гораздо вкуснее, чем евшие когда-то египетские фараоны.