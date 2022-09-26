RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите фото и видео уникальных туристических подлодок. Цена впечатляет

Так выглядит первая туристическая подлодка (фото: instagram.com/uboatworx)
Автор: Юлия Гаюк

Нидерландская компания U-Boat Worx разработала уникальные туристические подлодки, которые могут погружаться на глубину 100 метров.

Мы собрали фото и цены на NEMO 1 (одноместная лодка) и NEMO 2 (двухместная).

Что такое подлодка для туристов?

Подлодка "Немо" небольшая по размерам: всего полтора метра в высоту, два метра в ширину и три метра в длину.

Для сравнения обычная подлодка 10,5 метров в ширину и более 100 метров в длину.

Первая туристическая подлодка (фото: instagram.com/uboatworx)

К тому же новые туристические подлодки являются самыми легкими пилотируемыми аппаратами, поэтому они легко перемещаются в воде.

"Мы задались целью предоставить как можно большему числу людей безопасный и легкий доступ к подводному миру", - пишет основатель и глава компании.

Все желающие смогут увидеть морской мир (фото: instagram.com/uboatworx)

Желающие увидеть морской мир смогут погрузиться на глубину 100 метров.

Для безопасности туристов в лодке есть "тревожная кнопка", наполняющая небольшой резервуар в задней части кислородом, естественным образом поднимая аппарат на поверхность.

Сколько стоит это чудо инженерии?

Разработчики отмечают, что с началом серийного производства цена на изобретение была снижена на 40%.

Поэтому теперь лодки будут доступны по цене 545 тысяч долларов за одноместную и 590 тысяч за двухместную лодку соответственно.

Напомним, что ранее в Японии изобрели луноход с руками.

А также читайте об уникальном сорте конопли, который изобрели украинские ученые.

Читайте РБК-Украина в Google News
изобретатель