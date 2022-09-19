Українські вчені винайшли новий сорт конопель: чим він унікальний

Українські вчені презентували новий сорт посівної технічної коноплі "Софія", яка є універсальною щодо використання як волокон, так і насіння.

Про це повідомили у прес-службі Національної академії аграрних наук України.

Зазначається, що таким чином цей сорт дає подвійні можливості для розвитку різних галузей виробництва, у тому числі й оборонного, що є особливо важливим в умовах відбиття повномасштабного вторгнення російських інтервентів.

Представили новий сорт "Софія" фахівці Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України в рамках традиційного фестивалю промислової коноплі "Hemp Fest", що відбувся у Сумській області.

Під час семінару акцентували увагу на розвитку галузі коноплярства в умовах війни та відбудови України після перемоги.

Використання коноплепродукції для військових

Науковці звертають увагу, що технічні коноплі - це основа для виробництва пороху, який не має аналогів на планеті.

А ще це також високоякісна сировина для канатів та парашутів.

"Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, при цьому, вони легші за кевларові", - розповіли в НААН.

Коноплі також використовуються для пошиття натурального, дихаючого і практично "вічноживучого" військового одягу.

У НААН розповіли про новий сорт посівної технічної коноплі "Софія" (фото: naas.gov.ua)

Що ще роблять з технічної коноплі

Одяг з конопляної тканини, особливо спідня білизна, чудово зарекомендував себе в екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни.

"Окрім того, коноплі - це прекрасний еко-матеріал для будівництва і утеплення будівель", - кажуть вчені.

У НААН додали, що на семінарі експерти порушили питання законодавчого регулювання у сфері промислової коноплі, питання перероблення конопель посівних у залежності від напрямку використання та економічну ефективність вирощування посівних конопель в Україні.

Сорт посівної коноплі "Софія" універсальний для використання як волокон, так і насіння (фото: naas.gov.ua)