ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські вчені винайшли новий сорт конопель: чим він унікальний

Новость на русском →
Понеділок 19 вересня 2022 08:24
Українські вчені винайшли новий сорт конопель: чим він унікальний Колаж РБК-Україна: науковці НААН України презентували новий сорт конопель
Автор: Володимир Костирін

Українські вчені презентували новий сорт посівної технічної коноплі "Софія", яка є універсальною щодо використання як волокон, так і насіння.

Про це повідомили у прес-службі Національної академії аграрних наук України.

Зазначається, що таким чином цей сорт дає подвійні можливості для розвитку різних галузей виробництва, у тому числі й оборонного, що є особливо важливим в умовах відбиття повномасштабного вторгнення російських інтервентів.

Представили новий сорт "Софія" фахівці Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України в рамках традиційного фестивалю промислової коноплі "Hemp Fest", що відбувся у Сумській області.

Під час семінару акцентували увагу на розвитку галузі коноплярства в умовах війни та відбудови України після перемоги.

Використання коноплепродукції для військових

Науковці звертають увагу, що технічні коноплі - це основа для виробництва пороху, який не має аналогів на планеті.

А ще це також високоякісна сировина для канатів та парашутів.

"Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, при цьому, вони легші за кевларові", - розповіли в НААН.

Коноплі також використовуються для пошиття натурального, дихаючого і практично "вічноживучого" військового одягу.

Українські вчені винайшли новий сорт конопель: чим він унікальний

У НААН розповіли про новий сорт посівної технічної коноплі "Софія" (фото: naas.gov.ua)

Що ще роблять з технічної коноплі

Одяг з конопляної тканини, особливо спідня білизна, чудово зарекомендував себе в екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни.

"Окрім того, коноплі - це прекрасний еко-матеріал для будівництва і утеплення будівель", - кажуть вчені.

У НААН додали, що на семінарі експерти порушили питання законодавчого регулювання у сфері промислової коноплі, питання перероблення конопель посівних у залежності від напрямку використання та економічну ефективність вирощування посівних конопель в Україні.

Українські вчені винайшли новий сорт конопель: чим він унікальнийУкраїнські вчені винайшли новий сорт конопель: чим він унікальний

Сорт посівної коноплі "Софія" універсальний для використання як волокон, так і насіння (фото: naas.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в червні Кабмін проголосував за регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Крім того, влітку Комітет з охорони здоров'я схвалив законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Читайте РБК-Україна в Google News
конопля
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя