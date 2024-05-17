Появилась официальная дата выхода игры Grand Theft Auto VI

Председатель и генеральный директор Take-Two Штраус Зельник написал в отчете о доходах, что прогноз отражает сужение ранее установленного окна 2025 года до осени 2025 года для Grand Theft Auto VI.

"Мы уверены, что Rockstar Games предоставит непревзойденный развлекательный опыт, и наши ожидания по коммерческому влиянию этой игры продолжают расти", - заявил Зельник.

За 2025 финансовый год Take-Two рассчитывает получить от 5,55 млрд до 5,65 млрд долларов чистых поступлений, а в 2026-м, на который приходится релиз Grand Theft Auto VI, и 2027-м - наращивать данный показатель.

Grand Theft Auto VI выйдет осенью (фото: Take-Two Interactive)

Шестая основная часть серии игр с открытым миром будет разворачиваться в Леониде (аналог Флориды от Rockstar), главным образом в Вайс-Сити (Майами).

В отличие от очаровательной атмосферы 80-х годов, представленной в Grand Theft Auto: Vice City 2002 года, действие новой игры будет происходить в современном сеттинге. На данный момент игра анонсирована только для PS5 и Xbox Series, версия для ПК пока не заявлена.