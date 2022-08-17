З/п від 2000 доларів: 11 сучасних професій, які ви можете опанувати за кілька місяців

Роботодавці вже давно віддають перевагу знанням і навичкам, а не диплому. Зараз не обов'язково вступати до університету, щоб здобути нову професію та мати можливість працювати.
Ще більш актуальним питання здобуття нових професій стало під час війни: хтось переїхав до іншої країни і не може виконувати роботу віддалено, хтось став менш затребуваним, а хтось взагалі втратив роботу та заробіток.
Тому онлайн-освіта отримала друге дихання. Тим більше, що багато навчальних програм доступні для українців безкоштовно.
Styler спільно з HR-фахівцями CLUST підготував підбірку сучасних професій, які можна опанувати за короткий термін, але потім майже відразу заробляти дуже пристойні гроші.
Не існує такого ІТ-продукту, який вийшов на ринок без попередньої перевірки від тестувальника. Тому ця професія дуже популярна й залишатиметься такою завжди. З відвертих плюсів:
У відкритому доступі в інтернеті можна знайти багато безплатний навчальних матеріалів і курсів на цю тему. Тож якщо поставити ціль, то опанувати професію тестувальника можна навіть самостійно.
Але курси дають більш концентровані знання step by step. Деякі курси навіть пропонують допомогу з працевлаштуванням, що також пришвидшує професійне зростання.
Більшість вакансій передбачають можливість повного ремоуту, що на даний час дуже цінується кандидатами. До того ж у цієї професії широка географія: європейські й американські компанії залюбки візьмуть вас на роботу, якщо на додачу до професійних навичок ще буде гарний рівень англійської.
Кому краще підійде професія: людям із технічним складом розуму, які вміють фокусуватися на деталях і ладнають з монотонною роботою.
Приблизний термін навчання: 3 місяці.
Курси:
Це фахівець, який формує каркас сайту, створює структуру web-сторінок і перекладає вигаданий дизайн з Figma на HTML, CSS і JavaScript. Якщо простіше - пише код, який розуміє браузер, щоби коректно перенести макет від дизайнера на реальний сайт. Фронтенд-розробники можуть згодом довчитися й перейти у фулстек.
Кому краще підійде професія: людям з математичним складом розуму, які уважні до деталей.
Приблизний термін навчання: 3-4 місяці.
Курси:
І якщо ми вже заговорили про ІТ, то варто згадати проєкт IT Generation, який реалізують 23 українські ІТ-школи разом з Міністерством цифрової трансформації. Мета проєкту - надати гранти на безкоштовне навчання громадянам України віком від 21 до 60 років без технічної освіти та досвіду в ІТ та допомогти опанувати нову професію з нуля. Прийом заявок триває до 21 серпня.
Ринок праці стає глобальним, технології йдуть вперед, а потреба у worldwide-спеціалістах зростає. Тому фахівець зі скілами сорсингу, комунікації та оцінки кандидатів завжди зможе забезпечити себе роботою, працюючи віддалено. Адже:
Опанувати професію буде легко людям, які від природи вміють знаходити спільну мову з різними людьми, оскільки комунікація - це фундамент професії рекрутера. Advanced англійська має бути в тих, хто працює з іноземними ринками та кандидатами, для всіх інших - середнього рівня буде достатньо. Приблизний термін навчання - 3-6 місяців, але можна пошукати компанії, які набирають newbie і навчають самі.
"Ми брали вже рекрутерів з досвідом хоча б пів року. Але маємо кейс, коли співробітниця з іншого відділу якось спробувала закрити задачі з найму і їй сподобалося. Потім вона закінчила курси й через пів року перейшла у відділ HR на позицію рекрутера", - кажуть спеціалісти CLUST.
Кому краще підійде професія: людям з гарними комунікаційними навичками.
Приблизний термін навчання: до 3-х місяців.
Курси:
Популярна професія серед творчих особистостей. Але варто пам'ятати, що SMM - це не лише про котиків в Instagram, це про аналітику та вміння стратегічно мислити. Бо SMM-менеджер не просто розважає підписників, він реалізує бренд-стратегію та створює комʼюніті лояльних потенційних клієнтів. Його обов'язки - це створення контенту, ведення статистики, аналіз конкурентів тощо.
Досвідчений SMM-менеджер знає, як працювати із сервісами аналітики та графічними редакторами, пише так, що його хочеться читати, має в запасі безліч ідей та розуміє, як просувати бренд у мережі. А ще він стресостійкий, креативний і вміє спілкуватися з аудиторією.
Кому краще підійде професія: людям, яким подобається спілкуватись, створювати цікавий контент, проводити конкурси, генерувати ідеї, бути активними.
Приблизний термін навчання: 2-4 місяці.
Курси:
Менеджер, який вміє продавати, ніколи не буде без роботи. За скілового сейлза завжди змагатимуться рекрутери. Тому часто компаніям вигідніше взяти новачка на стажування, навчити його та створити з нього зірку, аніж переманювати менеджера з іншої компанії.
Кому краще підійде професія: людям з гарними комунікаційними навичками, які вміють розбиратися в продукті.
Термін навчання: 1,5-2 місяці.
Курси:
Спеціаліст у команді інтернет-маркетингу, задача якого - створювати та надсилати листи, які не залишаться непрочитаними.
Кому краще підійде професія: людям з гарними аналітичними здібностями.
Термін навчання: 1-2 місяці.
Курси:
Фахівець, який відповідає за рекламу в соціальних мережах, вміє працювати з рекламними кабінетами та різними сервісами з пошуку та формування ЦА. Він налаштовує рекламу, аналізує результати, оптимізує РК і робить так, щоб бюджет на промо витрачався якомога ефективніше.
Кому краще підійде професія: людям з аналітичним складом розуму, які в той же час схильні до творчості; які люблять працювати з контентом та цифрами.
Термін навчання: 1-2 місяці.
Курси:
Коли хочеться в IT, але технічного бекграунду не вистачає або професії розробника чи QA здаються нудними - PM краще рішення. Можна працювати віддалено без привʼязки до офісу чи країни.
Кому краще підійде професія: тим, хто цікавитися розробкою та новинками у технічній сфері, має організаторські здібності та вміє знаходити спільну мову з людьми, бо доведеться вести комунікацію як із замовником, так і з командою.
Термін навчання: 3-6 місяців.
Курси:
Ще одна професія для віддаленої роботи. Нюанси не сильно залежать від країни, де буде продакшн, бо програми для редагування та монтажу однакові по всьому світу. Сфера застосування навичок дуже широка: від трендових відео у TikTok до голлівудських фільмів.
Кому краще підійде професія: творчим людям, яким цікаво осягнути технічну складову цієї роботи.
Приблизний термін навчання: 3-6 місяців
Курси:
Базова професія, яка дає можливість новачкам зайти до будь-якої компанії. Досить легко знайти роботу, бо support потрібен усюди, де є хоч якийсь сервіс. Крім цього позиція дає можливості свічнутись у іншу суміжну нішу.
"У нас майже всі affiliate-менеджери, які зараз є "акулами ринку", починали з позицій саппорту та приходили у компанію взагалі не розуміючи, що таке affiliate marketing", - кажуть в CLUST.
Кому краще підійде професія: людям із гарними комунікаційними навичками.
Приблизний термін навчання: можливо навіть без навчання - залежить від компанії та напрямку її діяльності.
Курси:
SEO - спеціаліст з оптимізації сайтів. Він знає, як працювати з Google Analytics, ставити ТЗ копірайтерам, нарощувати лінк-масу та робити так, щоби першим посиланням в Google вашого потенційного клієнта був саме ваш сайт.
Кому краще підійде професія: людям з аналітичним складом розуму.
Приблизний термін навчання: до 1 місяця.
Курси:
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