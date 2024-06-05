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Украшения, игрушки и документы на лифт: что чаще всего украинцы приносят в бюро находок

Какие интересные вещи теряют и находят украинцы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В каждом городе есть бюро находок - место, куда добросовестные украинцы приносят вещи, забытые в транспорте или потерянные на улице. В такое Бюро может обратиться любой человек и принести потерянную или забытую вещь, или поискать среди найденных свои сокровища.

Как работает бюро находок в Киеве и какие вещи чаще всего туда приносят украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как работает "Бюро находок"

В Киеве "Бюро находок" уже несколько лет работает онлайн - на платформе организации LuckFind. Также есть контакт-центр 1551, который также работает с онлайн-платформой.

Чтобы сообщить о найденных или потерянных вещах, необходимо позвонить по номерам:

  • 1551 (из стационарного)
  • (044) 205 73 37 (с мобильного)

Оператору необходимо предоставить краткую информацию о потерянной или найденной вещи и оставить свои контакты для обратной связи. Далее следует проверка и если есть совпадение - лиц координируют между собой.

Также можно подать объявление о найденных или потерянных вещах на сайте онлайн-платформы. Сообщения об утраченном паспорте, водительских правах, карточке киевлянина принимаются круглосуточно.

В объявлении нужно выбрать категорию пропажи, ввести основную информацию, можно указать сумму вознаграждения за возвращение утраченного – по желанию, далее нужно добавить ключевые слова о находке или пропаже - место, город, фото, ключевые детали.

Если вы нашли то, что искали, перейдите на страницу объявления и отправьте сообщение автору. Желательно не указывать свои контактные данные, пока не убедитесь, что общаетесь с человеком, действительно владеющим потерянной вами вещью, или он владелец вещей, которые вы нашли. Задавайте наводящие вопросы или описывайте то, что потеряли.

Что чаще всего теряют и находят украинцы

На первом месте стоят документы - их часто крадут с кошельками, а потом выбрасывают, конечно, уже без денег. Теряют паспорта, водительские удостоверения, ученические билеты, удостоверения УБД и карточки киевлянина.

Также часто теряют ключи от жилья и авто, почтовые отправления, зонтики, игрушки и ювелирные изделия.

В 2019 году киевский байкер потерял рюкзак со всеми документами - водительским удостоверением и техпаспортом на мотоцикл, а еще - банковские карты. Объявление активно до сих пор, хотя прошло уже много времени и имущество, скорее всего, утраченное навсегда.

На днях киевлянка в троллейбусе забыла синюю сумку с трезубцем, в которой находились документы и книга сказок. А 1 июня парень потерял 2 пары берцев в черной сумочке "Украинская броня" - готов предоставить вознаграждение.

Еще ищут электронный браслет, папку с кодексом об административных нарушениях, айкос, рюкзак, массажер, купленный в подарок маме, штатив, футляр от очков, наушники, гитару, велосипед, черная металлическая бутылка для воды, коробка с надувным матрасом, пакет с вышиванку.

Среди странных вещей - техническая документация на лифт, карта избитую из Чехии и игрушечный заяц. Игрушку вытащили из рюкзака девушки на Центральном железнодорожном вокзале, чтобы добраться до кошелька.

Среди найденных вещей: документы, наушники, рюкзаки с одеждой, ювелирные изделия. Киевлянин нашел золотую серьгу в парке и готов отдать ее бесплатно. Владелица должна показать вторую - в пару. Но объявление висит уже несколько лет, а владелица так и не нашлась.

Следует отметить, что среди найденного есть много техники - от телефонов до наушников. И украинцы предлагают вернуть их владельцам.

Ранее мы писали, что в Укрзализныце показали самые удивительные вещи, забытые в поездах.

А еще рассказывали о том, что делать, если вы забыли или потеряли вещи в поезде или на вокзале.

При подготовке материала использованы источники: КГГА, Информатор, LuckFind.

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Киевбюро знахідок