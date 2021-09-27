Ющенко: зараз в історії Нацбанку найкращі часи з точки зору суверенності

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Віктора Ющенка у Відні на прес-конференції "Український FinTech надає платіжні послуги для зовнішньої торгівлі і для інвесторів".

"Зараз в історії Нацбанку найкращі часи з точки зору суверенності. Коли я проводив реформи банку - тоді виклики щодо політичного впливу ніяк не регулювалися. Зараз культура відносин до автономії Нацбанку радикально змінилася. Зараз ніхто не дозволить публічно показати Голові Нацбанку Кирилу Шевченку чи правлінню, як треба діяти у питаннях іпотеки, кредитних ліній, ціни на гроші і тд. Таких речей давно немає", - зазначив Віктор Ющенко.

Екс-президент підкреслив, що про ефективність і незалежність дій НБУ свідчить інтенсивне зростання ринку Fintech в Україні.

"На сьогодні ми маємо 7 десятків комерційних банків, плюс 150 фінансових організацій, які в різних частинах освоюють фінансовий ринок. З хорошою ліквідністю, математикою. Це все дає відповідь на те, чому ми маємо найкращу динаміку розвитку цього ринку, ніж будь-хто в Європі чи серед наших сусідів. Це говорить про те, що ми маємо високу школу, а з іншої - що ми маємо найбільшу у світі інтенсивність розвитку, що є куди цю школу прикласти", - зазначив екс-президент.

В той же час Віктор Ющенко наголосив, що перед керівництвом НБУ стоять складні задачі з регуляції галузі, що швидко розвивається.

"На мою думку, цифровий платіжний ринок чекають іспити. Для Нацбанка найближчі років 5 одним із найглобальніших завдань буде навчитися механізму контролю фінансових установ. Це інтелектуальний виклик, який за 5 років освоять всі фінансові системи та інституції. Їм доведеться із комфорту, в якому вони працюють, вийти до серйозних обмежень", - зазначив Віктор Ющенко.