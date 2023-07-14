Юрист рассказала о всех тонкостях выезда детей на учебу за границей во время войны: что нужно знать

Могут ли 17-летние парни выезжать за границу

30 декабря 2022 года был введен новый порядок ведения военного учета, согласно которому мужчины от 16 лет должны стать на военный учет. Именно это и повлияло на появление мифа о том, что юноши не могут пересечь границу.

Однако, отмечает эксперт, нововведение никак не влияет на выезд в Европу или другие страны. Мужчина может пересечь границу, даже если его совершеннолетие наступит через неделю. Однако не стоит оттягивать до столь крайних сроков.

Как выехать за границу 16-летнему ребенку

В этом возрасте ребенок может самостоятельно уехать за границу в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса.

Обратите внимание, что при этом родителям не нужно делать нотариальное разрешение.

Однако во время военного положения выезд детей, еще не достигших 16-летнего возраста, может быть осуществлен без нотариального согласия второго родителя. В таком случае ребенок может пересечь границу с первым родителем, другим родственником или законным представителем.

Если у ребенка еще нет паспорта гражданина Украины, можно использовать его свидетельство о рождении как документ для удостоверения личности.

Может ли ребенок в 16 лет поехать на обучение без родителей

Ответ: да. Однако в таком случае ребенка должны сопровождать лица, уполномоченные обоими родителями и нотариальным удостоверенным согласием.

Если ребенка сопровождают родственники, тогда нужно предоставить документ, подтверждающий родственную связь. Если сопровождающие лица не являются родственниками, выезд осуществится на основании письменного заявления одного из родителей, свидетельства о рождении и сведений о лице-сопроводителе.

Даже учитывая все эти нюансы, юрист советует досконально ознакомиться с особенностями въезда в ту страну, куда следует ребенок. По словам эксперта, во многих странах не признают бабушку, дедушку или других родственников законными представителями.

Поэтому лучше заранее знать, к чему готовиться.