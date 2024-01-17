Юрист объяснил, имеют ли право снимать человека на фото и видео без его согласия

Фотографы и видеографы постоянно фиксируют военные события в Украине. Иногда гражданские не хотят попадать в объективы камер. Но можно ли снимать человека без его разрешения?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьянна Сащука в Instagram .

Можно ли снимать на видео человека, без его разрешения

"Данный вопрос урегулирован статьей 307 гражданского кодекса Украины. Так, согласно ему, снимать на видео или фотографировать в общественных местах - можно. По общему правилу считается, что если съемки проводятся открыто на улице или другом общественном месте, то считается, что согласие было предоставлено", - объясняет юрист.

Однако он отмечает, что если человек против того, чтобы его снимали, он должен сообщить тому, кто проводит съемку и даже имеет право требовать удаления материалов со своим участием.

"А тот, кто проводил съемку, обязан добровольно удовлетворить эти требования. Запретить съемку не могут только публичные, должностные лица при условии, если съемка не препятствует их работе", - говорит Сащук.

Какое наказание за незаконную съемку

В Украине запрещено проведение каких-либо скрытых съемок, связанных с личной жизнью. За нарушение этого предусмотрено следующее наказание:

штрафные санкции (от 500 до 1000 тысяч гривен)

исправительные работы сроком до 2-х лет

ограничение свободы сроком до 3-х лет

арест сроком до 6-ти месяцев (часть первая статьи 182 Уголовного кодекса Украины)

Напомним, что за незаконную фото- и видеосъемку перемещения ВСУ, а также военной помощи от иностранных партнеров во время военного положения человека могут наказать лишением свободы до 12 лет.