Юрист объяснил, имеет ли право полиция проверять документы на мобильных блокпостах

Имеют ли право на мобильных блокпостах проверять документы

"Представьте, что у какого-то Петра угоняют автомобиль. На уши поднимают всех полицейских, открывают уголовное дело, вводят план "Перехват", рассылают ориентировку, образуют и выставляют мобильные посты, чтобы найти угнанное авто. Во время таких планов полиция может проводить превентивные мероприятия - проверять документы, останавливать транспорт, проводить поверхностный осмотр и т. д." - объясняет юрист.

По его словам, также могут быть введены и другие планы. К примеру, появляется информация о проникновении вглубь страны ДРГ для совершения теракта. СБУ вводит план "Бумеранг" и проводит аналогичные мероприятия, также координируемые с полицией.

"Мобильный блокпост - это один из элементов указанных оперативных планов: установка мобильных постов, задействование общих групп, в которые включают помимо полицейских и СБУ, еще и представителей ТЦК, ГСЧС и других", - говорит Симутин.

Он отмечает, что превентивные мероприятия, проводимые в ходе таких планов, ограничивают наши права и свободы и применяются для обеспечения выполнения возложенных на полицию полномочий с соблюдением установленных законом требований.

"Только не путайте с профилактическими мерами, цель которых состоит в предупреждении правонарушений. Другими словами, к вам могут подойти полицейские и поинтересоваться, читали ли КУоАП и, знаете ли, что курить в общественных местах запрещено и т. п." - добавляет адвокат.

Законны ли такие проверки

"В законе написано, что "при проведении превентивных полицейских мер полиция обязана сообщить лицу о причинах применения к нему превентивных мер, а также довести до сведения нормативно-правовые акты, на основании которых применяются такие меры". То есть для проверки документов, поверхностного осмотра авто или лица должно быть законное основание", - говорит Симутин.

К примеру, разыскивается преступник с похожими внешними признаками или автомобиль. Тогда полицейский должен показать гражданину ориентировку, подтверждающую его субъективное суждение о сходстве и нормативно-правовом акте, на основании которого ограничиваются ваши свободы, то есть приказ о введении в действие оперативного плана.

При этом адвокат добавляет, что в распоряжении главы Киевской городской военной администрации предусмотрена учеба по отработке проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, поисковых и контрдиверсионных мер.

"То есть из нас сделали подопытных кроликов и учатся на нас как проверять документы, транспорт и т. п." - говорит юрист.

Симутин советует запомнить следующие вещи: