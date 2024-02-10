Юрист объяснила, влияет ли прописка на процесс получения наследства

Влияет ли прописка на получение наследства

"Сама регистрация или как в народе говорят прописка, влияет исключительно в том случае, если вы пропустили 6 месяцев с даты смерти наследодателя и не успели подать своевременно заявление", - говорит адвокат Мария Левченко.

Например, родители умерли, не составив завещание. Если дети приписаны в их доме, им автоматически переходит наследство. А вот если дети отдельно зарегистрированы, то они должны до 6 месяцев обратиться к нотариусу, чтобы получить свою долю.

"А вот кто имеет право получать наследство, говорится в очередях наследников. К первой очереди относят супруга, детей и родителей умершего", - объясняет юрист.

Добавим, что оформить наследство можно как у государственного, так и частного нотариуса по месту открытия наследства.

Отметим также, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с лицом наследодателя, в частности: личные неимущественные права, право на участие в обществах или организациях, право на возмещение ущерба, причиненного увечьем, права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, права и обязанности лица как кредитора или должника.

Как принять наследство (фото: wiki.legalaid)