Юпитер в самом худшем градусе. Астролог дала прогноз на 29 августа и предупредила о главных проблемах этого дня

Прогноз астропогоды на 29 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств и посещения парикмахерской, оформление брака, разрыв отношений", - предупредила Соловьева.

Из-за теневого периода ретроградного Меркурия не планируйте на этот день важные дела.

"Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Возможны стоматологические вмешательства", - рассказала астролог.

"Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не путем внешних проявлений, а за счет работы с подсознанием. У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышно", - добавила она.

Главное условие, отмечает эксперт, твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни. В этот день избегайте конфликтов с окружающими: это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию.

"Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством, хозяйством, семьей", - советует астролог.

Кроме этого, 29 августа - начало Аджа (Аннада) экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день по Старой Луне, в месяц Шраван по индуистскому календарю (август-сентябрь по григорианскому стилю).

"Этот экадаши считается одним из самых целебных: если придерживаться всех рекомендаций, можно качественно очистить свою карму, а также наполнить свою жизнь радостью и благополучием", - отметила эксперт.

Гороскоп на 29 августа (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на 29 августа

Этот четверг - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей.

До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. И это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

Именно поэтому, рассказала астролог, избегайте болтливости и непоследовательности, особенно если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - советует Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не возбуждать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и прочее", - добавила она.

Это прекрасное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора.