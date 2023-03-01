Юпитер и Венера соединятся в ночном небе: вот как увидеть планетарный "поцелуй" (видео)

Конечно же, явление является оптическим обманом, ведь планеты никуда не девались со своих орбит, и находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга.

А вот наблюдателям на Земле они визуально покажутся практически касающимися одна другую.

Благодаря орбитальным схемам Земли, Юпитера и Венеры подобные соединения происходят примерно раз в год, отмечается в материале. Начало марта 2023-го - как раз этот момент.

Как наблюдать

Увидеть "поцелуй" ярких планет можно без помощи бинокля или телескопа. Для этого достаточно посмотреть в ночное время на западную часть небосвода.

Отмечается, что Юпитер будет сиять в два раза ярче самой яркой звезды Сириуса, а Венера - в шесть раз ярче Юпитера.

А вот в бинокле можно будет рассмотреть даже три крупнейших спутника Юпитера: Ио, Ганимед и Каллисто.

Для тех, кому проблематично наблюдать это зрелище в звездном небе, можно посмотреть прямую трансляцию соединения благодаря Virtual Telescope Project по этому линку, или же просто на стриме на этой страничке ниже.

Видео: онлайн-наблюдение "поцелуя" Юпитера и Венеры