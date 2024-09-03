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Юпитер готовит щедрые дары лишь для трех знаков Зодиака. В их жизнь ворвется счастье

Каким знакам Зодиака повезет уже на днях (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в ближайшие дни у представителей трех знаков Зодиака может кардинально измениться жизнь. Их осчастливит Юпитер, который вступает в особую фазу.

Какие знаки Зодиака возродятся из пепла, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Стрелец

В вашей жизни начинается новая и очень радостная глава, даже если вы уже устали ждать чуда и начали опускать руки. Все изменит Юпитер, он подарит вам возможность оставить в прошлом все, что не давало двигаться вперед.

Некоторые события сильно вас удивят. Не бойтесь крутых поворотов и резких перемен, неудачи вам не грозят.

Лев

В ближайшее время ваша жизнь может наполниться яркими событиями. Позвольте Юпитеру внести свои правки в вашу судьбу. Он может помочь вам исправить ошибки, из-за которых вы не могли полноценно расправить крылья.

Однако ничего не получится, если вы будете противиться переменам. Кроме этого, вам нужно принять все свои эмоции, будьте честны и не создавайте себе препятствия.

Овен

Вам точно не придется скучать. Юпитер решил устроить для вас невероятную перезагрузку. Приключений и веселых событий будет немало.

Кроме этого, вскоре ваши мечты могут исполниться. Подумайте, чего вы хотите больше всего. Визуализируйте свои желания и все получится.

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