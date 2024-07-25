Юпитер в Близнецах. Астролог рассказала, как привлечь успех 25 июля
Астролог Катерина Соловьева рассказала, как следует провести этот день – 25 июля. И оказалось, что в четверг следует быть максимально осторожными.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, чем особенный этот день и что нужно сделать в четверг.
Что запрещено делать 25 июля, а что принесет успех
Сегодня учтите следующие советы:
- неблагоприятный период для посещения парикмахерской
- не перенапрягайте зрение
- нежелательно употреблять мясные продукты
- дела могут принести неожиданные и незапланированные результаты.
Впрочем, 25 июля наступает благоприятный период для новых дел и важных решений, обозначения целей и активных действий, хирургических и стоматологических вмешательств.
"Энергетика времени дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития", - рассказала Соловьева.
Она советует следующее:
- одолейте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство
- это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода
- может быть полезным голодание.
Что нужно сделать 25 июля (иллюстрация: freepik.com)
Главные особенности этого дня
25 июля, рассказывает астролог, день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.
"Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - отметила Соловьева.
"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - добавила она.
Если ваш бизнес связан с юриспруденцией, путешествиями, образованием и наукой, рассказала Соловьева, то у вас могут появиться шансы на улучшение ситуации.
"Также это благоприятное время для тех, кто имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и прочему. Это прекрасное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - резюмировала астролог.
К слову, уже появился Таро-гороскоп на 25 июля.
Кроме этого, недавно мы рассказывали, что Вселенная осчастливит только три знака Зодиака.