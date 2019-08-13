Юнак зарізав таксиста у Києві: деталі звірячого нападу (відео)

В Києві юнак з ножем напав на таксиста і завдав йому кілька поранень в обличчя і грудну клітину. Інцидент стався в ніч проти 13 серпня, і зловмисника вранці вдалося оперативно розшукати і затримати.

Тепер молодому чоловіку "світить" до 15 років в'язниці, розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Постраждалого водія таксі госпіталізували з ножовими пораненнями. Медики надали йому необхідну допомогу.

Зазначається, що зловмисник у Святошинському районі попросився відвезти його додому у Вишгородський район в село під Києвом, де його батько розрахується за проїзд, бо із собою грошей у хлопця не було.

Фото з Facebook-сторінки Андрія Нєбитова

Дорогою таксист і юнак спілкувалися на різні теми, як раптом пасажир несподівано дістав ножа і завдав чоловікові кілька ударів. Потерпілий зміг зупинитися і покликати на допомогу. Хлопець пограбував свою жертву, забрав ключі від авто і зник.

Перехожі помітили закривавленого водія і викликали швидку допомогу та поліцію. Вже до сьогоднішнього ранку зловмисника вдалося затримати.

За фактом було зареєстровано два виробництва - замах на умисне вбивство і розбій (статті 15,115 і 187). Молодика можуть посадити у в'язницю на термін до 15 років.

Відео з Facebook-сторінки Андрія Небитова

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Сумах підлітки вчинили жорстоку розправу над чоловіком - вони повалили його на землю і жорстоко побили.

Також ми писали про те, що у Дніпрі 24-річний хлопець жорстоко убив власну матір, завдавши їй 252 удари ножем.

Нагадаємо, не так давно у Києві 18-річний хлопець з Полтави жорстоко вбив ровесницю, тіло якої було знайдено в квартирі, яка була вся в крові. Копи оперативно вийшли на слід вбивці і затримали злочинця.