Юноша из Кривого Рога второй раз чудом выжил после ракетных атак по городу: уникальная история

История юноши, рожденного в рубашке

31 июля российская ракета попала в дом на улице Украинской, где в то время жил юноша.

"Попадание тогда было между 3 и 5 этажом, а я находился на шестом. Мы с папой были дома. Счастье, что успели выбежать в коридор, но он тоже провалился. Я был под завалами. Накрыло мебелью и бетонной плитой…" - рассказал парень.

После спасения парню пришлось лечиться от компрессии шейных позвонков, контузии и сотрясения головного мозга.

Во время атаки на город 8 сентября парень снова оказался совсем рядом с эпицентром попадания ракеты. К счастью, на этот раз он не получил травм.

"Страна 404 должна исчезнуть с лица земли, потому что не дает нормально жить мирным людям", - заявил парень.

Что известно о ракетной атаке по Кривому Рогу

8 сентября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Под атакой оказалось здание полиции, один полицейский погиб и еще 72 человека получили ранения.

В результате вражеской атаки повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля. Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Также он отметил, что атака была совершена баллистической ракетой "Искандер".

Спасатели уже завершили разбор завалов после ракетного удара по городу.