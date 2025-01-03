Юлия Санина неожиданно показалась с 9-летним сыном, но не в Украине

Правда, певица продемонстрировала снимки с ребенком не в Украине, а за границей, где, скорее всего, он живет во время полномасштабной войны со своим отцом Валерием Бебко.

"Madrid Holidays (Каникулы в Мадриде - ред.)", - подписала она фото с 9-летним мальчиком.

На атмосферных снимках Санина вместе с сыном прогулялась по улочкам Мадрида, украшенных в новогодней тематике, а также зашла на праздничную ярмарку и попробовала сладкую вату.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

На одном из фото она позирует со своим сыном, которого редко показывает в сети. Впрочем, лицо ребенка фронтвумен группы The Hardkiss решила в этом раз не показывать. На другом снимке Санина с сыном сфотографированы со спины.

Санина прогулялась с сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Отметим, что последний раз Санина публиковала фото с ребенком летом 2024 года.

Как отреагировали в сети

Подписчики артистки тут же принялись комментировать ее новую публикацию, отметив, что ее сын Даниил заметно подрос:

"Wow! С новым годом! Погодка невероятная!" - написала певица Джамала

"С новым годом! Всем привет" - отметила alyona alyona

"Сын уже такой большой. Как время летит"

"Какие красивые и счастливые"

"Малой так быстро вымахал. Время быстро летит".

Юлия Санина с сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Где во время войны живет муж и ребенок Саниной

Как известно, в период полномасштабной войны Юлия Санина представила обновленную концертную программу, которая проходит в украинских городах без других участников группы The Hardkiss, в том числе и без ее мужа.

Муж Саниной, продюсер и гитарист Валерий Бебко давно не показывался в Украине. Из-за этого даже начали распространяться слухи, что артисты на грани развода. Представитель группы тогда заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Судя по всему, Бебко мог покинуть Украину перед конкурсом Евровидение-2023, где его жена была ведущей. Она вернулась домой, а он - нет.

В последний раз музыкант публиковал фото из Лос-Анджелеса (США) в октябре 2024 года, где было выступление The Hardkiss. До этого он публиковал снимки с сыном с сыном Даниилом и рассказывал, что пишет новый трек, находясь "в дороге".

Юлия Санина и Валерий Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)