YouTube получил масштабное обновление со множеством новых и бесплатных функций

YouTube выпустил обновление, которое распространяется на всех пользователей платформы, как бесплатных, так и Premium, включая одну функцию, которая ранее была доступна исключительно платным подписчикам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Удобный мини-плеер

Если вы когда-либо пробовали просматривать приложение YouTube во время воспроизведения видео, вы замечали, что ваш видеоплеер сворачивается в нижнюю часть страницы и сжимается до крошечного эскиза предварительного просмотра.

Теперь это меняется. В рамках этого нового пакета функций YouTube выпускает мини-плеер, который гораздо больше напоминает плеер в режиме "картинка в картинке" (PiP). Когда вы покидаете видео, чтобы продолжить просмотр приложения YouTube, появляется мини-плеер. Он достаточно большой, чтобы фактически следить за тем, что происходит в видео.

Вы можете перемещать этот виджет по экрану, если он блокирует что-то в приложении, которое вы хотели бы просмотреть. Вам также не нужно возвращаться к видео, чтобы получить доступ к основным элементам управления воспроизведением: вы можете проигрывать и приостанавливать воспроизведение из самого мини-плеера, а также пропускать вперед и перематывать назад по 10 секунд за раз.

Удобный мини-плеер (фото: Creator Insider)

Таймер сна доступен каждому

Ранее в этом году YouTube протестировал встроенный таймер сна для подписчиков Premium. Если вы платили за YouTube, у вас была возможность установить таймер, который автоматически останавливал воспроизведение и переводил телефон в спящий режим по истечении времени.

В какой-то момент YouTube решил сделать эту функцию доступной для всех пользователей.

Совместные плейлисты

Следуя примеру других платформ, таких как Apple Music, YouTube теперь делает плейлисты совместным опытом.

Компания внедряет ссылки для общего использования плейлистов, а также работает над функцией для приложений YouTube для смарт-телевизоров, которая будет отображать QR-коды, что при сканировании позволят вам перейти к совместной работе над сборником треков.

Кроме того, теперь у вас есть возможность добавить собственную миниатюру в плейлист или создать ее с помощью генеративного ИИ. Однако, если вы не хотите, чтобы она выглядела как все остальные примеры искусства генеративного ИИ , возможно, стоит остановиться на чем-то оригинальном.

YouTube также анонсировал возможность голосовать за видео в плейлистах, чтобы вы и ваши друзья могли немедленно отреагировать на содержание любого обзора.

Совместные плейлисты (фото: Creator Insider)

Значки

YouTube теперь выпускает значки для зрителей, чтобы они могли "продемонстрировать" свои "права хвастаться", подписываясь на определенных создателей.

Компания начинает со значков вроде "быть одним из первых платных участников канала создателя", "правильно пройти тесты", а также быть "лучшим слушателем" определенного исполнителя или получить "лайк" от создателя к вашему комментария.

Если вы ярый поклонник определенных артистов, блогеров, авторов на YouTube, это может стать заманчивой новой функцией.

Значки (фото: Creator Insider)

Тонко настраиваемая скорость воспроизведения

YouTube также внедряет тонко настраиваемый ползунок для регулировки скорости воспроизведения, вместо того чтобы заставлять пользователей выбирать заданную скорость из меню.

Это небольшое изменение, но хорошее, и оно позволяет вам динамически регулировать скорость в соответствии с вашими потребностями или предпочтениями.

Тонко настраиваемая скорость воспроизведения (фото: Creator Insider)

Улучшения пользовательского интерфейса и ландшафтного режима

Некоторые более тонкие обновления включают в себя изменения общего внешнего вида приложения YouTube. Компания намекнула, что, например, цвета будут скорректированы по всему приложению, чтобы больше соответствовать бренду YouTube.