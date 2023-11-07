YouTube научил ИИ отвечать на вопросы про видео и управлять комментариями

Премиум подписчики YouTube смогут включить обе функции сами, посетив страницу экспериментов на платформе. Диалоговый интерфейс появится в ближайшие недели, а доступ к инструменту для создания комментариев будет иметь ограниченное количество пользователей, которые заранее запишутся для участия в его тестировании.

Интерфейс диалога в YouTube (фото: Support.Google)

Чат-бот, основанный на масштабной языковой модели и имеющий доступ к данным YouTube и Интернету, поможет зрителям глубже погружаться в просматриваемый контент. Этот инструмент сможет отвечать на вопросы о текущем видео и предлагать подобный контент непосредственно во время просмотра.

Сначала эта функция будет доступна только пользователям из США и на устройствах Android. Для активации, пользователям необходимо будет нажать кнопку "Спросить" на странице с видео. Сначала она будет доступна не на всех видеозаписях и не всем пользователям, но администрация YouTube обещает расширить ее доступность.

Платформа порекомендует схожий контент прямо во время просмотра (фото: Support.Google)

Инструмент для создания комментариев к видео, использующий генеративный искусственный интеллект поможет пользователям быстро понимать суть обсуждения, что сэкономит время как для зрителей, так и для создателей контента.

Авторы видео также смогут удалять комментарии по определенным темам, формируемым на основе фактического содержания, а не формальным признакам, таких как ветви обсуждения и авторство комментариев. Пока этот инструмент будет доступен только для англоязычного контента.

Эти новые функции будут проходить испытания в ближайшие недели, чтобы собрать отзывы пользователей относительно их эффективности и удобства использования. Участники тестирования смогут делиться своими мнениями и оценками работы этих инструментов на YouTube.