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Уже второй случай. В Германии напали на украинского подростка

Вторник 13 февраля 2024 21:29
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Уже второй случай. В Германии напали на украинского подростка Иллюстративное фото: в Германии напали на украинского подростка (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В немецком городе Меттман неизвестный мужчина напал на 15-летнего украинца. Подросток получил массированные травмы головы, но угрозы его жизни нет.

Об этом заявили в немецкой полиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По предварительным данным, инцидент произошел 10 февраля вечером в турецком ресторане.

Полицейские рассказали, что мужчина высказал ксенофобные претензии, а потом ударил подростка по голове неустановленным предметом. После этого злоумышленник скрылся.

Личность нападающего пока не установили, его объявили в розыск. Как рассказали свидетели, у него могут быть польские корни.

Нападение на украинских баскетболистов

Напомним, 12 февраля стало известно, что в немецком Дюссельдорфе неизвестные напали с ножом на двух украинских баскетболистов из-за их национальности.

17-летний Владимир Ермаков скончался на месте от полученных травм, а Артем Козаченко находится в реанимации.

После этого МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства.


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