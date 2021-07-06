Йогурти, банани і навіть хот-доги: офіцер показав, як насправді годують військових ЗСУ (багато фото)

Він звернув увагу, що триразове харчування в ЗСУ буває або на зборах, або при виході підрозділу в зону ООС на Донбасі, а також ще 3 рази на день годують строковиків і наряди. Разом з тим в пунктах постійної дислокації (ППД) солдатів-контрактників годують 1 раз в день, а офіцери і потому платять за це єдиноразове харчування з зарплати.

"Логіка одноразового харчування у ППД така: солдат спить вдома, приходить в частину вранці і йде ввечері, тому нехай снідає і вечеряє там, де живе. А вже обід - в частині", - розповів Гай.

Особовий склад такий розклад не завжди радує. Річ у тім, що вранці треба рано прибути в частину на шикування та зарядку, робочий день зовсім не нормований, і відповідно найчастіше кожен харчується, як вийде.

Офіцер вважає, що якщо контрактників у частинах почнуть годувати 3 рази на день на робочому місці, а з офіцерів знімуть цю "ганебну оплату", то це трохи поліпшить умови несення служби.

"Бо одна річ носити судочки та харчуватися бутербродами, а інша річ мати комплексні обіди в частині без необхідності шукати, що поїсти за межами ППД. Та для цього МО має знайти кошти і поміняти норми харчування в ППД", - йдеться в публікації.

Що ж стосується самих страв, то, за словами Гая, всі бійці відзначають належну якість харчування і його високу різноманітність. Дуже сподобалося і самому блогеру, який був у 95 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

"Це, звичайно, не стандарти НАТО, але з урахуванням того, які невеликі кошти виділяються на одного солдата, то кухарям можна поставити пам'ятник", - зазначив він.

Гай подякував кухарям, які готували їм в різних, часто не дуже зручних умовах (іноді - в стаціонарних кухнях, іноді - просто на дровах).

Чим годують українських військових (фото: facebook.com/myroslavhai)

Волонтер також звернув увагу, що судити по його нинішнім фотографіям страв про харчування в ЗСУ в цілому не варто, позаяк багато що залежить і від командира частини, і навіть комбата.

Так, на знімках можна побачити м'ясні страви, часом навіть хот-доги, фрукти (зокрема банани), овочі та салати, нехитру кондитерку, і різноманітні гарніри, бутерброди та напої.

Яке харчування в армії ЗСУ (фото: facebook.com/myroslavhai)

Офіцер зі свого боку зізнався, що ратує за повернення мультивітамінів в раціон військових для підтримки балансу мікроелементів. Так, на його думку, високовуглеводна їжа прекрасно долає відчуття голоду, але не дає всі необхідні мікроелементи.

"Ми не можемо зараз наситити ЗСУ такою кількістю свіжих фруктів і овочів в польових умовах, тому варто додавати ці вітамінки... Давайте повернемо хоча б ту жовтеньку круглу пігулку, гексавіт або Ундевіт, або як їх там", - додав він.