Йогурт или сметана: эксперт рассказала, что действительно полезнее для организма
Важно не только соблюдать режим питания, исключать из рациона вредную пищу, но и не забывать употреблять полезные кисломолочные продукты. В частности, существенная разница между сметаной и йогуртом и известно, какой продукт более полезен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.
Что полезнее
По словам эксперта, она нельзя сказать, что что-то полезнее другого, стоит отталкиваться только от собственных вкусов.
Однако основная разница в количестве жиров, поэтому следует быть внимательными.
В йогурте состав такой:
- 58 ккал
- 4,1 г белков
- 3 г жиров
- 3,7 г углеводов
Сметана же содержит:
- 206 ккал
- 2,8 г белков
- 20 г жиров
- 3 г углеводов
Воздействие сметаны и йогурта на организм
Сметана стимулирует аппетит и регулирует работу желудка и кишечника. Также она содержит много кальция, способствующего укреплению и росту костей, ногтей и зубов.
Компрессы и маски на основе сметаны используются женщинами в косметологии для тонизации и омоложения кожи, улучшения цвета лица, придания коже упругости.
Сметана является достаточно жирным продуктом, кроме того, она содержит некоторое количество холестерина, поэтому не рекомендуется злоупотреблять сметаной желающим похудеть.
При систематическом и чрезмерном употреблении сметаны может возникнуть нарушение обмена жиров, в результате чего повышается нагрузка на печень и желчный пузырь.
А йогурт нормализует микрофлору желудка и кишечника, производит молочную кислоту, которая не дает задерживаться в кишечнике патогенным микроорганизмам и угнетает развитие гнилостных микробов, снижая тем самым уровень токсичности.
Этот кисломолочный продукт отлично подходит тем, у кого гастрит и колит, когда "свои" ферменты организм производит в недостаточном количестве.
Натуральный йогурт рекомендуется употреблять всем, поскольку он восстанавливает силы, улучшает состояние здоровья и увеличивает продолжительность жизни человека.
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