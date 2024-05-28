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Йогурт или сметана: эксперт рассказала, что действительно полезнее для организма

Вторник 28 мая 2024 10:05
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Йогурт или сметана: эксперт рассказала, что действительно полезнее для организма Какие молочные продукты полезны для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Важно не только соблюдать режим питания, исключать из рациона вредную пищу, но и не забывать употреблять полезные кисломолочные продукты. В частности, существенная разница между сметаной и йогуртом и известно, какой продукт более полезен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.

Что полезнее

По словам эксперта, она нельзя сказать, что что-то полезнее другого, стоит отталкиваться только от собственных вкусов.

Однако основная разница в количестве жиров, поэтому следует быть внимательными.

В йогурте состав такой:

  • 58 ккал
  • 4,1 г белков
  • 3 г жиров
  • 3,7 г углеводов

Сметана же содержит:

  • 206 ккал
  • 2,8 г белков
  • 20 г жиров
  • 3 г углеводов

Воздействие сметаны и йогурта на организм

Сметана стимулирует аппетит и регулирует работу желудка и кишечника. Также она содержит много кальция, способствующего укреплению и росту костей, ногтей и зубов.

Компрессы и маски на основе сметаны используются женщинами в косметологии для тонизации и омоложения кожи, улучшения цвета лица, придания коже упругости.

Сметана является достаточно жирным продуктом, кроме того, она содержит некоторое количество холестерина, поэтому не рекомендуется злоупотреблять сметаной желающим похудеть.

При систематическом и чрезмерном употреблении сметаны может возникнуть нарушение обмена жиров, в результате чего повышается нагрузка на печень и желчный пузырь.

А йогурт нормализует микрофлору желудка и кишечника, производит молочную кислоту, которая не дает задерживаться в кишечнике патогенным микроорганизмам и угнетает развитие гнилостных микробов, снижая тем самым уровень токсичности.

Этот кисломолочный продукт отлично подходит тем, у кого гастрит и колит, когда "свои" ферменты организм производит в недостаточном количестве.

Натуральный йогурт рекомендуется употреблять всем, поскольку он восстанавливает силы, улучшает состояние здоровья и увеличивает продолжительность жизни человека.

Ранее диетолог рассказывала всю правду об обезжиренной "молочке".

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