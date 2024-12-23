Его пьет королева Камилла. Чай, который снижает уровень холестерина и улучшает здоровье сердца

Какой полезный напиток любит королева Камилла

Недавно королеву Камиллу заметили, когда она черный чай с корицей и апельсиновый чай. Она тогда выбирала рождественские подарки в Fortnum and Mason в Лондоне.

В связи с тем, что чай в Великобритании является не просто символом культуры, выбор королевской особы побуждает к вопросу: какие чаи самые полезные?

Семейный врач Доктор Дональд Грант рассказал о пользе для здоровья чая с корицей и других видов этого напитка.

Королева Камилла купила черный чай с корицей (Скриншот)

Покупка чая королевой Камиллой - это напоминание о том, насколько распространенными эти напитки остаются в британской культуре.

Выбор Камиллы, которая выбрала чай с корицей и апельсинами, является здоровым, и этот напиток имеет многочисленные преимущества для нашего организма.

"Во-первых, этот напиток содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и повышают иммунитет. Кроме того, присутствие корицы имеет ряд преимуществ для здоровья, в частности помогает снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний", - отметил врач.

Однако это не единственный полезный вариант чая.

Черный чай - это еще одна разновидность напитка, который пришел из Китая примерно в 17 веке. Используя те же листья, что и зеленый чай, существует другой процесс производства, который заключается в том, чтобы листья полностью окислились перед высыханием, что придает им более темный вид.

Вкус обычно сильнее, чем у большинства других чаев, но он все еще остается невероятно здоровым выбором. Этот напиток содержит флавоноиды и антиоксиданты, которые поддерживают наше благополучие многими способами, включая работу мозга и здоровье сердечно-сосудистой системы. Аминокислота L-теанин, можно найти в черном чае, помогая людям оставаться сосредоточенными и внимательными