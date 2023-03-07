"Его глаза и голос": сестра узнала брата, которого расстреляли оккупанты за слова "Слава Украине!"

Что известно

Пока личность военнослужащего хранят в тайне.

"Узнала. Проверила. Сестра говорит: "100 процентов - это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету", - написала она.

По ее словам, украинка попросила подождать, пока выйдут на связь собратья воина "с нуля". Также сестра погибшего защитника добавила, что хочет побыть возле его матери.

"Слава Герою!" - добавила София Кочмарь-Тимошенко.

Воин ВСУ произнес последние слова "Слава Украине!" (фото: скриншот с видео t.me)

Журналист Василий Крутчак написал в Facebook, что на видео военный Щадура Тимофей Николаевич.

"Только что разговаривал по телефону с сестрой Тимофея, Ольгой. Она сообщила, что на 90% уверена, что мужчина, которого расстреляли, есть ее братом", - написал он.

Однако это не точная информация, ведь официальных подтверждений власти нет.

Украинский военный, расстрелянный оккупантами (facebook.com/vkrutchak)

На своей странице в Facebook продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко отметила, что шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын.

"Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право", - написала она.

Также она добавила, что спецслужбы и ВСУ должны выяснить правду и найти место, где убили военного и его тело.

Звание Герой Украины

Пока нет официального подтверждения, кто из украинских защитников зафиксирован на видео, однако оно вызвало большое возмущение у представителей украинской власти и граждан. Также неизвестно, где и когда была создана запись.

Добавим, что после установления всех обстоятельств военном хотят присвоить звание Героя Украины (посмертно). Также в Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.