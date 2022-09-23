Ешьте эту ягоду каждый день и она улучшит память

Опубликовав свои выводы в журнале Nutritional Neuroscience, специалисты изучили данные 86 взрослых в возрасте от 65 до 80 лет.

В то время как все в этой первой группе сообщили о когнитивных проблемах, еще 43 человека с когнитивными расстройствами также были набраны в качестве контроля.

Сравнивая контрольную группу из 43 человек и активную группу из 86 человек, были получены неожиданные результаты возможностей дикой черники.

Отметим, что дикой считается та ягода, которая растет самостоятельно в лесах.

Чем полезна черника

Исследователи отметили, что польза черники для организма связана с наличием в ней фитохимических веществ. Именно они защищают от рака кожи и других элементов окружающей среды.

Автор статьи, доктор Мэри Энн Лила, сообщила, что фитохимические вещества — это соединения в растениях, которые развиваются для защиты растения от стресса окружающей среды, грибков, бактерий и вирусов.

Научная работа доказывает, что фитохимические вещества, характерные для дикой черники, важны для здоровья мозга.

Однако это не единственное исследование, в котором рассказали о влиянии черники на улучшении памяти. Другое исследование, проведенное Университетом Цинциннати, также изучало влияние черники на психику.

В статье, опубликованной в журнале Nutrients, сказано, что регулярное употребление черники может снизить риск развития деменции.

"Мы наблюдали когнитивные преимущества черники в предыдущих исследованиях с пожилыми людьми и думали, что она может быть эффективна у молодых людей с резистентностью к инсулину. Болезнь Альцгеймера, как и все хронические болезни старения, развивается в течение многих лет, начиная со среднего возраста", - сообщил Роберт Крикорян, один из авторов исследования.

Результаты исследования показали, что у тех людей, которые ели чернику регулярно, помимо снижения риска развития деменции, были улучшены результаты в когнитивных задачах и улучшена метаболическая функция.