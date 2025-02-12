Ешьте регулярно этот орех, чтобы избежать воспаления и держать вес в норме

Польза кешью для здоровья

Улучшает здоровье сердца

Диетолог Гиллиан Баркюмб рассказал, что употребление орехов неизменно связывают с меньшим риском сердечных заболеваний.

Здоровые жиры могут повысить уровень холестерина, если употреблять их вместо продуктов, богатых насыщенными жирами, таких как говядина или масло.

Исследование показало, что люди с диабетом 2 типа, которые потребляли 10% ежедневных калорий из орехов кешью, имели улучшенный уровень холестерина.

Помогает контролировать вес

Если вы избегали кешью, потому что считаете, что они калорийные, то это не так.

Сочетание белка и полезных для сердца жиров в орехах кешью может замедлить пищеварение. Это может дольше оставлять вас сытыми.

Кроме того, орехи кешью имеют низкое содержание сахара, что делает их лучше, чем другие закуски, такие как чипсы или конфеты.

Улучшают уровень сахара в крови

Многие исследования подтверждают преимущества орехов для профилактики и лечения диабета. В таких орехах мало углеводов, они также богаты другими питательными веществами, влияющими на уровень сахара в крови, такими как белок, клетчатка, здоровые жиры и антиоксиданты.

Исследования показывают, что регулярная замена орехов кешью продуктами с высоким содержанием рафинированных углеводов может быть хорошей стратегией контроля уровня сахара в крови.

Содержат антиоксиданты

Кешью естественным образом содержат полифенолы и флавоноиды. Эти мощные соединения помогают бороться с воспалением и защищают от окислительного стресса, который может привести к хроническим заболеваниям, таким как болезни сердца и рак.

Кешью также содержит цинк - минерал-антиоксидант, который поддерживает вашу иммунную систему сильной и здоровой.

В 28 граммах кешью содержится: