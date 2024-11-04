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Еда для мозга ребенка: 7 продуктов, улучшающих память и концентрацию

Какие продукты полезны для мозга ребенка (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Питание играет ключевую роль в развитии мозга ребенка. Некоторые продукты особенно полезны для поддержания когнитивных функций, памяти и концентрации.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 7 продуктах, которые полезны для здоровья ребенка.

Семейный нутрициолог Татьяна Рыбка рассказала, какие продукты помогут повысить интеллектуальный потенциал ребенка.

Цельнозерновые продукты

Сюда относится овес, гречка и коричневый рис. Они обеспечивают стабильный уровень энергии для мозга, ведь содержат сложные углеводы, поддерживающие концентрацию и фокус внимания в течение дня.

Ягоды

Такие продукты содержат антиоксиданты, защищающие мозг от оксидативного стресса.

Эксперт отметила, что антиоксиданты также способствуют улучшению работы памяти и обучаемости.

Орехи

Особенно грецкие орехи и семена богаты витамином Е, который защищает клетки мозга от повреждений и старения.

Кроме того, они являются источником белков и полезных жиров, улучшающих работу мозга.

Жирная рыба

Такая рыба богата омега-3 жирными кислотами (DHA и ЭРА), которые важны для развития мозга и улучшения когнитивных функций.

По данным Американской ассоциации сердца, омега-3 улучшают память и концентрацию.

Яйца

Яйца - это богатый источник холина, поддерживающий развитие мозга и функцию памяти.

Исследования показывают, что холин помогает в формировании нервных клеток и улучшает когнитивные способности.

Авокадо

Продукт содержит полезные жиры, помогающие улучшить кровообращение, в частности в мозге. Это способствует лучшей поставке кислорода в клетки мозга, улучшая их работу и активность.

Брокколи

Нутрициолог рассказала, что брокколи является отличным источником витамина К, необходимого для здоровья мозга и когнитивных функций. Также содержит антиоксиданты, помогающие улучшить мозговую активность.

Какие продукты нельзя давать детям

Лучше заменить их свежими фруктами или сухофруктами - они являются натурально подслащенными продуктами.

детям в первый год жизни не стоит давать мед (в сыром виде или в термически обработанном).

Мясо, рыбу, яйца в сыром виде категорически нельзя давать детям.

Многообразные мясные изделия, консервы и полуфабрикаты могут содержать большое количество соли в своем составе. Так что их лучше не давать детям.

 

Ранее мы сообщали, можно ли есть квашеную капусту детям.

Также мы писали, какую еду можно давать ребенку в школу, а какие продукты - категорически запрещены.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница семейного нутрициолога Татьяны Рыбки и сайт Health Harvard.

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