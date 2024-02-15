Еда будущего уже здесь. Ученым удалось вырастить мясо внутри риса: почему это важно

Результаты эксперимента

Получившийся продукт представляет собой малопривлекательную розовую кашу. В ней содержится на 8 процентов больше белка и на 7 процентов больше жира по сравнению с обычным рисом. Эти увеличения можно дополнительно наращивать в процессе культивации.

"Представьте себе, что вы получаете все необходимые нам питательные вещества из белкового риса, выращенного на клеточных культурах. Рис уже имеет высокий уровень питательных веществ, но добавление клеток домашнего скота может ещё больше повысить его", - заявил биомолекулярный инженер Сохен Пак.

В нынешней форме производства мясного риса (рисового мяса) более экономично по сравнению с производством говядины на грамм белка. Кроме того, такой метод культивации имеет преимущества с точки зрения снижения вредных выбросов.

Культивация происходит в чашке Петри в течение 9–11 дней (фото: Yonsei University)

Согласно расчетам ученых, создание гибридного риса порождает 6,27 килограмма углекислого газа на 100 граммов белка, в то время как при производстве говядины это число составляет 49,89 килограмма на 100 граммов. При этом стоимость рисового гибрида для потребителя приблизительно 15 процентов от цены говядины за килограмм.

Также стоит отметить, что изменения вкусовых качеств мясного риса предоставляют интересные перспективы. Исследователи обнаружили, что зерна приобретают различные ароматические оттенки за счет мышечной ткани и жира, что может стать объектом экспериментов для поваров.

Миска говядины с рисом, созданная командой корейских ученых (фото: Yonsei University)

Исследователи задумывают масштабное внедрение данного продукта. Теперь перед ними стоит задача совершенствования производственного процесса с целью сокращения времени, требуемого для его изготовления.

"Я не ожидал, что клетки в рисе будут так хорошо расти. Теперь я вижу мир возможностей для этой гибридной еды. Однажды она может послужить продовольственной помощью для голодающих, сухпайком или даже космической пищей", - подчеркнул Сохен Пак.